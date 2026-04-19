Choć w wywiadzie dla RMF FM Mateusz Morawiecki zapewniał, że nie zamierza opuszczać Prawa i Sprawiedliwości, jego działalność i powołanie stowarzyszenia Rozwój Plus budzi coraz większe emocje w partii Jarosława Kaczyńskiego. Wymiana ciosów prowadzona jest publicznie - m.in. w mediach społecznościowych.

Mateusz Morawiecki broni swojego stowarzyszenia

Jestem i będę w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę się przysłużyć do tego, żeby odsunąć ten rząd od władzy - mówił w sobotę w RMF FM były premier Mateusz Morawiecki, założyciel stowarzyszenia Rozwój Plus. Mamy stowarzyszenie. Na pewno będzie działało. Działa na polu eksperckim, nie na polu politycznym. Jest spójne z celami i zasadami ideowymi Prawa i Sprawiedliwości- dodał gość Krzysztofa Ziemca. Zapowiedział też, że na poniedziałek jest wstępnie umówiony na rozmowę z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Sądzę, że dojdzie do porozumienia - ocenił były szef rządu.

Gość RMF FM odniósł się też do zarzutów, że działanie jego stowarzyszenia jest niespójne z zasadami i celami PiS-u. Zaatakował przy tym najbardziej radykalne skrzydło swojej partii. 

Są ludzie, którzy mówią o polexicie. To jest niespójne z zasadami ideowymi i z celami Prawa i Sprawiedliwości. To jest na pewno niespójne z naszym statutem - grzmiał Morawiecki. Działanie na niwie poszerzania elektoratu na pewno przysłuży się naszym głównym celom - zapewniał.

Morawiecki stwierdził także, że partia powinna mieć różne kanały docierania do potencjalnych wyborców. 

Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działać na niwie współpracy z samorządowcami, z przedsiębiorcami, z młodymi ludźmi, z różnymi środowiskami - wyliczał. Nasza komunikacja bardzo mocno została zdominowana przez Solidarną Polskę. Nie uważam, że to jest najlepsze - ocenił wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. 

Patryk Jaki pyta, komu służy działanie Morawieckiego

Również w sobotę obszernego wywiadu poświęconego w dużej mierze inicjatywie Morawieckiego udzielił Telewizji Republika inny wiceprezes PiS - Patryk Jaki. Warto przypomnieć, że wywodzi się on ze środowiska Solidarnej Polski, która najpierw zmieniała nazwę na "Suwerenna Polska", a później została wchłonięta przez ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego. 

Jesteśmy jedyną zorganizowaną alternatywą wobec proniemiecko-postkomunistycznego projektu. Jesteśmy barierą dla prorosyjskiej prawicy w Polsce - grzmiał europoseł Patryk Jaki. Używając metaforyki piłkarskiej nawiązał do decyzji Jarosława Kaczyńskiego o wyborze Przemysława Czarnka na kandydata PiS-u na premiera. 

W momencie, kiedy selekcjoner podejmuje decyzję, kto będzie kapitanem, cała drużyna powinna się podporządkować. Inaczej to nie ma sensu. Inaczej partia powinna się rozwiązać - ocenił. Każdy powinien zadać sobie kluczowe pytanie: czy akcja, którą prowadzi pan premier ze swoimi ludźmi, pomaga bardziej PiS-owi czy Platformie Obywatelskiej? - dodał. 

Jaki przekonywał, że aktywność Morawieckiego i tworzone przez niego stowarzyszenie przysłaniają medialnie aktywność Czarnka. Zamiast informacji o ofensywie Przemysława Czarnka mamy informacje o tym, że PiS się znów dzieli, że jest jakaś partia w partii - tłumaczył. Oskarżył też Morawieckiego i jego stronników o "problemy z matematyką" w odpowiedzi na argumenty, że PiS powinien szukać sposobów na dotarcie do centrowych wyborców. Powoływał się przy tym na sondaże, które mają pokazywać, że byli wyborcy PiS skłaniają się zdecydowanie częściej ku politykom prawicy - np. Konfederacji. 

Odnosząc się do pozycji Morawieckiego w PiS Patryk Jaki przekonywał w Telewizji Republika, że były premier może liczyć na wyjątkową przychylność Jarosława Kaczyńskiego i specjalne traktowanie. Jak mówił, wszystkie jego pomysły są wspierane i ma specjalne środki na ich realizację. 

Europoseł odniósł się też do zapowiadanego na poniedziałek spotkania byłego premiera z Jarosławem Kaczyńskim. 

Jeżeli on nie zarzuci pomysłu powołania stowarzyszenia to będzie oznaczało, że będziemy mieć serial kilkumiesięczny, który będzie niszczył narrację i kampanię PiS-u i Przemysława Czarnka - stwierdził Jaki. Jego zdaniem Morawiecki idealnie uzupełniałby się z byłym ministrem edukacji w czasie prekampanii wyborczej, ale nie chce tego robić. 

Horała o "różnie naostrzonych kredkach"

Do medialnej aktywności Morawieckiego i Jakiego odniósł się na portalu X Marcin Horała - poseł PiS, który otwarcie wspiera działania byłego premiera związane z budową stowarzyszenia. 

"Widać jak na dłoni, kto wycisza spory, chce mówić o tym, jak prezentować pozytywny program dla Polaków i odbierać poparcie Tuskowi w każdej grupie elektoratu" - przekonywał. Jak dodał, druga strona "chce zostawić Tuskowi wolne pole do łowienia we wszystkich grupach wyborców poza radykałami, a ataki kieruje głównie do wewnątrz obozu". 

"Widać też oczywiście, jak różnie mamy naostrzone kredki w naszym piórniku" - dodał ironicznie były wiceminister infrastruktury.

"Gdy się dzieli prawicę, Tusk wygra wybory"

Złośliwości Horały spotkały się z ostrą odpowiedzią Tobiasza Bocheńskiego, który podobnie jak Jaki i Morawiecki należy do grona wiceprezesów PiS. "Doprowadziliście do sytuacji w której wszystkie media w Polsce rozpisują się o podziale w PiS, a teraz udajesz, że nic się nie stało?" - napisał, zwracając się do partyjnego kolegi. 

"Założyliście polityczne stowarzyszenie i je ogłosiliście, nie tylko bez zgody, ale i wbrew woli naszego lidera Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a Ty mówisz o jedności? Odmówiliście zastosowania się do wyrażonych publicznie i bezdyskusyjnie instrukcji Pana Prezesa Kaczyńskiego, a mówicie o lojalności względem Prawa i Sprawiedliwości?" - pytał retorycznie były kandydat na prezydenta Warszawy. 

"Założyliście stowarzyszenie, żeby zdobywać nowych wyborców poza strukturą Prawa i Sprawiedliwości i myślicie, że - mówiąc Twoim językiem - wyborcy oraz politycy to nienajostrzejsze kredki, którzy nie rozumieją, co się dzieje? Nie ma takiej aktywności politycznej, której nie można realizować w ramach PiS w celu przyciągania nowych wyborców. Gdy się zakłada nowy podmiot polityczny, to się pracuje na nową markę, a nie na PiS. A gdy się dzieli prawicę, to Tusk wygrywa wybory. Żeby to pojąć nie potrzeba nawet temperówki" - dodał Bocheński, nawiązując do metaforyki użytej przez Horałę. Na koniec poprosił go o uszanowanie woli prezesa PiS-u. 

Twórca stowarzyszenia Rozwój Plus również odniósł się - choć nie wprost - do gorącego sporu wśród polityków PiS wokół jego działalności. 

"Jedyny mój cel? Polska bez Tuska! Reszta to didaskalia" - zapewnił w sobotę późnym wieczorem na portalu X Mateusz Morawiecki. 

