Podkreślił, że nowym dowódcą GROM-u został doświadczony oficer. "Od lat związany z wojskami specjalnymi" - wskazał. Płk Krzysztof Mila zastąpi na stanowisku dowódcy jednostki GROM płk Grzegorza Gersa, który pełnił tę funkcję od 2023 roku.

Co to jest GROM?

Jednostka Wojskowa GROM, czyli Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego, powstała w odpowiedzi na zagrożenia terrorystyczne - m.in. po zamachu w Bejrucie - i kontynuuje tradycje Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej z czasów II wojny światowej. Założycielem i pierwszym dowódcą był gen. Sławomir Petelicki.

GROM jest jedną z najbardziej szanowanych formacji specjalnych na arenie międzynarodowej, działającą zarówno w czasie pokoju, jak i kryzysu czy wojny.



