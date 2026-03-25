​Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o zmianach, jakie zajdą na szczycie władzy w Jednostce Wojskowej GROM. Z początkiem kwietnia dowódcą tej elitarnej formacji zostanie płk Krzysztof Mila. "To doświadczony oficer, od lat związany z wojskami specjalnymi" - podkreślił szef resortu obrony.

  • Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

O wyznaczeniu nowego dowódcy Kosiniak-Kamysz poinformował za pośrednictwem serwisu X. 

"Wyznaczyłem dziś nowego dowódcę jednostki GROM! Od 1 kwietnia 2026 r. płk Krzysztof Mila obejmie dowodzenie Jednostką Wojskową GROM - jedną z najbardziej elitarnych formacji specjalnych na świecie" - oznajmił szef MON, załączając do wpisu zdjęcia nowego dowódcy.

Podkreślił, że nowym dowódcą GROM-u został doświadczony oficer. "Od lat związany z wojskami specjalnymi" - wskazał. Płk Krzysztof Mila zastąpi na stanowisku dowódcy jednostki GROM płk Grzegorza Gersa, który pełnił tę funkcję od 2023 roku.

Co to jest GROM?

Jednostka Wojskowa GROM, czyli Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego, powstała w odpowiedzi na zagrożenia terrorystyczne - m.in. po zamachu w Bejrucie - i kontynuuje tradycje Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej z czasów II wojny światowej. Założycielem i pierwszym dowódcą był gen. Sławomir Petelicki.

GROM jest jedną z najbardziej szanowanych formacji specjalnych na arenie międzynarodowej, działającą zarówno w czasie pokoju, jak i kryzysu czy wojny.

