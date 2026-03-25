Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o zmianach, jakie zajdą na szczycie władzy w Jednostce Wojskowej GROM. Z początkiem kwietnia dowódcą tej elitarnej formacji zostanie płk Krzysztof Mila. "To doświadczony oficer, od lat związany z wojskami specjalnymi" - podkreślił szef resortu obrony.
- Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
O wyznaczeniu nowego dowódcy Kosiniak-Kamysz poinformował za pośrednictwem serwisu X.
"Wyznaczyłem dziś nowego dowódcę jednostki GROM! Od 1 kwietnia 2026 r. płk Krzysztof Mila obejmie dowodzenie Jednostką Wojskową GROM - jedną z najbardziej elitarnych formacji specjalnych na świecie" - oznajmił szef MON, załączając do wpisu zdjęcia nowego dowódcy.