Opozycyjna partia TISZA zyskuje na popularności i wyprzedza Fidesz premiera Viktora Orbána już o 23 punkty procentowe wśród zdecydowanych wyborców – wynika z najnowszego sondażu firmy Median. Węgry szykują się na gorącą kampanię przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się już 12 kwietnia.

Peter Magyar, lider Tiszy / ATTILA KISBENEDEK/AFP/East News / East News

TISZA liderem sondaży

Jak pokazuje opublikowany w środę sondaż portalu tygodnika "HVG", ugrupowanie Petera Magyara nie zwalnia tempa. Wśród zdecydowanych wyborców TISZA zdobywa aż 58 procent poparcia. To wzrost o trzy punkty procentowe w porównaniu z lutym. Tymczasem Fidesz, rządząca partia Viktora Orbána, utrzymuje swój wynik z poprzedniego miesiąca - 35 procent. Przewaga TISZY wzrosła więc z 20 do 23 punktów procentowych.

Rekordowa frekwencja?

Badanie Median przeprowadzono w dniach 17-20 marca. Co ciekawe, aż 89 procent ankietowanych zadeklarowało chęć udziału w wyborach. Dla porównania, w 2022 roku frekwencja wyniosła 70 procent. Możliwe, że zobaczymy rekordowo wysoką frekwencję - komentuje Endre Hann, dyrektor Median, w podcaście "HVG".

Wyniki w całym społeczeństwie

Viktor Orban / ATTILA KISBENEDEK/AFP/East News / East News

Opozycyjna TISZA zyskuje popularność nie tylko wśród zdecydowanych wyborców. W całym społeczeństwie partia Magyara może liczyć na 46 procent poparcia, podczas gdy Fidesz na 30 procent. To wyraźny sygnał, że nastroje społeczne na Węgrzech ulegają poważnym zmianom.

Słabsze notowania skrajnej prawicy

Na uwagę zasługuje także wynik skrajnie prawicowej partii Mi Hazank. Wśród zdecydowanych wyborców ugrupowanie to uzyskało tylko 4 procent poparcia - o dwa punkty mniej niż w lutym. To poniżej pięcioprocentowego progu wyborczego, co może oznaczać, że partia będzie mieć problem z wejściem do parlamentu.

Wybory na Węgrzech już w kwietniu

Węgierskie wybory parlamentarne odbędą się 12 kwietnia. Sondaże zapowiadają emocjonującą walkę i możliwe przetasowania na scenie politycznej. Czy TISZA utrzyma przewagę i odsunie od władzy Fidesz? Odpowiedź poznamy już niebawem.