​Pięć samochodów zderzyło się na autostradzie A2 między węzłami Wiskitki w Mazowieckiem i Skierniewice w Łódzkiem. Co najmniej jedna osoba jest ranna. Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. To już trzeci wypadek w poniedziałkowe popołudnie w województwie łódzkim.

Do wypadku doszło w poniedziałek ok. godz. 17 w rejonie miejscowości Wólka Łasiecka w Łódzkiem. Między węzłami Wiskitki (woj. mazowieckie) i Skierniewice (woj. łódzkie) zderzyły cztery samochody osobowe i ciężarówka. O zdarzeniu poinformował oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi.

W wyniku wypadku co najmniej jedna osoba została ranna. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Oficer PSP w Łodzi przekazał, że na miejscu pracują trzy zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

Według GDDKiA jezdnia autostrady A2 z Warszawy w kierunku Poznania i Łodzi jest zablokowana. Kierowcy mogą korzystać z objazdu od Węzła Wiskitki DK50 w kierunku Sochaczewa i tzw. "starą Dwójką" (DK92) albo DK50 w kierunku Mszczonowa i S8 w kierunku Katowic. GDDKiA w Łodzi poinformowała, że spodziewane otwarcie autostrady po wypadku może nastąpić ok. godz. 20.

Wcześniej, około godziny 16, również na autostradzie A2 - kilkanaście kilometrów dalej, na wysokości miejscowości Łagów w Łódzkiem - spłonął samochód dostawczy . Kierowca zdążył bezpiecznie opuścić pojazd.

Z kolei na drodze ekspresowej S8 w pobliżu miejscowości Kolonia Dobrosław w Łódzkiem przewróciła się ciężarówka . Jedna osoba została ranna.