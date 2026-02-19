Sześć osób zostało poszkodowanych w wypadku, do którego doszło na ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie. W zderzeniu uczestniczyły aż cztery pojazdy: autobus miejski, ciężarówka i dwa samochody osobowe. Trwa akcja ratunkowa.

/ RMF FM

Do wypadku doszło w czwartkowe popołudnie na ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie (województwo łódzkie).

Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak poinformował, że samochód ciężarowy zderzył się z elektrycznym autobusem komunikacji miejskiej.

W autobus uderzyły następnie dwa samochody osobowe, a podczas kraksy uszkodzeniu uległ też autobus pracowniczy.

Na miejscu trwa akcja ratownicza. Potwierdzam, że w wypadku brało udział kilka pojazdów, a poszkodowanych jest na razie sześć osób - powiedziała asp. Marta Bajor z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Oprócz policjantów, w miejscu wypadku działają cztery zespoły ratownictwa medycznego i sześć zastępów straży pożarnej - po trzy z PSP i OSP.