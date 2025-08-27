Na autostradzie A2, w rejonie węzła Skierniewice, policja przeprowadziła wczoraj wieczorem akcję, w wyniku której zatrzymała dwóch Rosjan. To osoby podejrzewane o zabójstwo w Belgii.

Polscy policjanci zatrzymali dwóch Rosjan / Federale Politie / Zrzut ekranu

Łódzka policja poinformowała, że mundurowi interweniowali na autostradzie A2 we wtorek około 21:15.

Dzięki pościgowi i blokadzie funkcjonariuszom z kilku garnizonów udało się zatrzymać audi, którym podróżowało dwóch Rosjan: 33- i 45-latek.

Rosjanie byli poszukiwani Europejskim Nakazem Aresztowania. Na terenie Belgii mieli dokonać zabójstwa.

Kłótnia w nocnym sklepie

Do zabójstwa doszło w piątek na ulicy Mercatorstraat w Zeebrugge - informuje belgijska agencja informacyjna Belga. 56-letni mężczyzna został brutalnie pobity i kopany przez dwóch napastników. Mimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych, mężczyzna zmarł na miejscu.

Według relacji świadków, atak mógł być następstwem kłótni, do której doszło wcześniej w pobliskim sklepie nocnym. Sprawą zajęła się prokuratura, która wszczęła śledztwo i zakwalifikowała zdarzenie jako morderstwo.

Policja szybko zabezpieczyła nagrania z monitoringu sklepu, na których widać dwóch podejrzanych mężczyzn. Funkcjonariusze podejrzewali, że mogą to być kierowcy ciężarówek z Rosji. W niedzielę wydano za nimi list gończy.

Dzięki wymianie informacji z zagranicznymi służbami policyjnymi, śledczym udało się ustalić tożsamość podejrzanych.



Belgijska prokuratura podkreśliła, że szybkie zatrzymanie podejrzanych było możliwe dzięki współpracy pomiędzy Europolem a europejskimi służbami policyjnymi. Sędzia śledczy z Brugii wszczął już procedurę ekstradycyjną.

Jeśli podejrzani zostaną przekazani do Belgii, tamtejszy sąd zdecyduje o ich dalszym losie.



