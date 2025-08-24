Serhij K., obywatel Ukrainy zatrzymany we Włoszech, według najnowszych ustaleń śledczych miał być głównym organizatorem ataku na gazociągi Nord Stream 1 i 2 w 2022 roku - podał portal Euronews. Dotychczas sądzono, że był jedynie jednym z koordynatorów akcji.

Zdjęcie pokazujące efekt wybuchu na Nord Stream / Szwedzka straż przybrzeżna /

Zgodnie z nakazem aresztowania, udostępnionym niemieckiej telewizji ARD, dziennikowi "Sueddeutsche Zeitung" i tygodnikowi "Die Zeit", Serhij K. kierował operacją oraz zespołem, który ją przeprowadził.

Zatrzymanie podczas wakacji we Włoszech

49-letni Serhij K. został zatrzymany w środę w prowincji Rimini, gdzie przebywał z żoną i dwójką dzieci na wakacjach. Aresztowanie nastąpiło na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Na 3 września zaplanowano posiedzenie sądu, podczas którego zapadnie decyzja, czy podejrzany zostanie przekazany do Niemiec.



Według niemieckiej prokuratury, grupa kierowana przez Serhija K. miała wynająć jacht w porcie Rostock, posługując się fałszywymi dokumentami. Zespół nurków przymocował do rurociągów co najmniej cztery ładunki wybuchowe, które zniszczyły trzy z czterech nitek Nord Stream. Po zakończeniu akcji uczestnicy zostali przetransportowani do Ukrainy.

Powiązania z ukraińskimi służbami

Według śledczych domniemany szef grupy, która przeprowadziła atak, ma związki ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). "Der Spiegel" podał, że 10 lat temu K. pracował dla SBU, a obecnie jest aktywnym członkiem stowarzyszenia rezerwistów.

Euronews podkreślił, że z tego powodu nie można wykluczyć, że w całą sprawę zaangażowany był rząd Ukrainy.

"To delikatna sprawa, która może wystawić na próbę stosunki między Niemcami i Ukrainą. Dotąd Niemcy były uważane za jednego najbardziej zdecydowanych stronników Ukrainy z wojnie z Rosją" - zauważył portal.

Nikt nie przyznał się dotąd do zniszczenia rurociągów, które odcięło Rosję od lukratywnego europejskiego rynku. Moskwa oskarżyła USA o zorganizowanie ataku, czemu Waszyngton zaprzeczył. Zaprzeczyła również oskarżana o to samo Ukraina.

Wybuch na Nord Stream

Do eksplozji w miejscu przebiegu dwóch nitek gazociągu Nord Stream na Morzu Bałtyckim doszło 26 września 2022 roku. Eksplozje były tak silne, że zarejestrowały je sejsmografy. W sumie na gazociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2 odkryto cztery wycieki.

Obszar, gdzie eksplozje uszkodziły dwa gazociągi w szwedzkiej strefie ekonomicznej, miał zaledwie kilka kilometrów szerokości. Przebiegają przez niego cztery instalacje:

Nord Stream 1, którym płynie gaz z Rosji do Niemiec,

Nord Stream 2, tymczasowo wyłączony z użytku,

biegnący równolegle do nich C-Lion 1, czyli podmorski kabel komunikacyjny między Finlandią a Niemcami oraz krzyżujący się z nimi prostopadle podmorski kabel wysokiego napięcia SwePol Link, łączący Szwecję z Polską.

Zarówno Stany Zjednoczone, jak i NATO nazwały eksplozje gazociągu Nord Stream "aktem sabotażu".

Budowa gazociągu Nord Stream 1 zaczęła się w 2010 roku. Został oddany do użytku w latach 2011-2012. Budowa Nord Stream 2 zakończyła się jesienią 2021 roku, ale gazociąg nie wszedł do użycia z powodów politycznych.

22 lutego, 2 dni przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, kanclerz Niemiec Olaf Scholz zawiesił certyfikację Nord Stream 2.