Pies wpadł do głębokiej na kilkanaście metrów studni w Zgierzu (woj. łódzkie). Na pomoc zwierzęciu ruszyli strażacy, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego. Na szczęście czworonoga udało się uratować.

Zgierz. Strażacy wyciągają psa z 15-metrowej studni PSP Zgierz / Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło ok. godz. 18 w Zgierzu w Łódzkiem. Służby dostały wezwanie, że do studni głębokiej na ok. 15 m wpadł pies.

Na miejsce wezwano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego, która rozpoczęła akcję wyciągania owczarka niemieckiego.

Na szczęście wszystko się udało. Pies został wyciągnięty na powierzchnię i o własnych siłach mógł wrócić z właścicielką do domu.

W akcji brało udział 12 strażaków.

Jak poinformowali strażacy, powodem zdarzenia była uszkodzone zabezpieczenie studni.