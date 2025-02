"Nie ma obecnie żadnych przesłanek dla zmiany stóp procentowych, z punktu widzenia trendów inflacyjnych" - powiedział prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że RPP musi prowadzić politykę pieniężną w taki sposób, by nie dopuścić do utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie.

Adam Glapiński / Radek Pietruszka / PAP

Z punktu widzenia trendów inflacyjnych, nie ma żadnych powodów, żeby stopy procentowe obniżać. Potwierdzając to wszystkie instytucje międzynarodowe (...) te najpoważniejsze, które analizują polską gospodarkę, polską inflację - powiedział Glapiński w czwartek podczas konferencji prasowej.

Przekazał, że w warunkach trwającego ożywienia gospodarczego, szybkiego wzrostu płac i luźnej polityki fiskalnej Rada Polityki Pieniężnej musi prowadzić politykę pieniężną tak, aby nie dopuścić do utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie. Dodał, że podmioty życia gospodarczego nie powinny zakładać wysokiej inflacji w swoich decyzjach, bo to "przekłada się na presję płacową i ostatecznie utrwala wysoką dynamikę cen".

Nie przesądzamy, jako Rada Polityki Pieniężnej (...) w żadnym stopniu, jakie decyzje będziemy podejmować w kolejnych kwartałach. (...) Będziemy podejmować decyzje w zależności od napływających danych. (...) taki sposób postępowania rekomenduje w swoim raporcie także Międzynarodowy Fundusz Walutowy - powiedział Glapiński.

Prezes Narodowego Banku Polskiego przekazał też, że z czasem będzie wiadomo więcej o cenach energii w drugiej połowie roku oraz o tym, jakie będą taryfy. Zobaczymy, jak dynamika płac będzie się kształtować, cały czas czekamy, liczymy na to, że zwolni trwale dynamika płac. (...) No i zobaczymy, jak będzie się kształtować koniunktura - powiedział. Wyjaśnił, że jako obywatele chcemy, aby gospodarka rozwijała się jak najszybciej, a więc koniunktura była jak najwyższa, ale z puntu widzenia inflacji jest przeciwnie.

Dodał, że RPP będzie też obserwować wysokość inflacji bazowej, która cały czas wynosi ok. 4 proc. i taka ma być do końca roku.

"Przez cały 2025 r. inflacja będzie przekraczać cel"

Przez cały 2025 r. inflacja będzie przekraczać cel inflacyjny banku centralnego - przekazał na konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. W jego ocenie, w połowie roku inflacja będzie na poziomie 5 proc.

Na koniec 2025 r. inflacja będzie na tym samym poziomie, co obecnie - stwierdził Glapiński. Jako najważniejsze czynniki inflacjogenne wskazał ceny energii i ożywienie gospodarcze. Inflacja pozostaje nadal wysoka, choć wynika to z czynników niezależnych od NBP. Musimy prowadzić politykę przeciwdziałającą jej utrwaleniu się na podwyższonym poziomie - oświadczył prezes NBP.

Jak wyliczał, inflację podbijają silny wzrost cen energii i inne decyzje regulacyjno-podatkowe, takie jak podwyżka VAT na żywność, podwyżka akcyzy na papierosy i alkohol, oraz wzrost cen wody i ścieków.

W I kwartale, według Glapińskiego, inflacja będzie rosnąć z powodu dynamiki cen żywności oraz podwyżki taryf dystrybucyjnych dla gazu. W II kwartale w kierunku obniżenia inflacji będzie działał efekt niskiej bazy, natomiast w przeciwnym kierunku działać będzie podwyżka akcyzy na wyroby tytoniowe.

Inflację w połowie roku podbije również odwieszenie opłaty mocowej, zawartej w rachunkach za energię elektryczną. Jak ocenił Glapiński, powrót opłaty przełoży się na średni wzrost rachunków o 8 proc., co z kolei przełoży się na wzrost inflacji o 0,4 pkt proc.

Natomiast w IV kwartale inflacja znów może wzrosnąć z powodu zniesienia ceny maksymalnej energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Zakładając obecny poziom taryf na energię elektryczną, zniesienie ceny maksymalnej spowoduje wzrost przeciętnego rachunku o 13 proc., co przełoży się na wzrost inflacji o 0,7 pkt proc. Zastrzegł, że nie wiadomo jaki będzie poziom taryf w II połowie roku, dlatego szacunki opierają się na obecnym poziomie.

W połączeniu z ożywieniem gospodarczym, szybkim wzrostem płac i luźną polityką fiskalną może to zwiększyć ryzyko utrwalenia znacząco podwyższonej inflacji - stwierdził prezes NBP. Jak zaznaczył, polska gospodarka jest wyraźnie w fazie ożywienia, co jest korzystne, ale jednocześnie jest to czynnik inflacjogenny.