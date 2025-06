Zmiany na dworcu Łódź Kaliska. Jak informuje reporterka RMF FM, kasy biletowe już działają w odnowionym budynku. Otwarty jest także tunel z dojściem do peronów i dworca.

/ Agnieszka Wyderka / RMF FM

W kolorze rdzy jest nowy dworzec Łódź Kaliska. Podróżni już mogą korzystać z kas biletowych i tunelu prowadzącego do budynku oraz na perony.

Prace budowlane trwają na placu przed dworcem.

Przebudowa dworca Łódź Kaliska to inwestycja realizowana przez Polskie Koleje Państwowe.

Dzięki przeniesieniu obsługi podróżnych do zmodernizowanego budynku wykonawca prac budowlanych będzie mógł rozpocząć demontaż dworca tymczasowego i następnie dokończyć prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół dworca.

Bardzo ładnie jest zrobione z zewnątrz. W ogóle przypomina mi to Łódź Fabryczną (...) Mnie to się podobał ten dworzec co był w latach za Gierka, był ładny. Na górze się wchodziło pięknymi schodami, a ten to taka bryła. Nie podoba mi się ogólnie rzecz biorąc - to opinie mieszkańców Łodzi, których wysłuchała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.

/ Agnieszka Wyderka / RMF FM

Roboty budowlane na dworcu mają skończyć się w połowie roku, a oddanie dworca do użytku podróżnych planowane jest z początkiem roku szkolnego.