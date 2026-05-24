Choć jego historia sięga czasów rzymskich i bursztynowego szlaku, dziś Polacy kojarzą je z zupełnie czymś innym. To niezwykłe miasto od ponad wieku pachnie królewskimi kwiatami. Jesienią odbędzie się tu impreza, która przyciągnie tysiące turystów.

Kutno zasłynęło jako "Miasto Róż" dzięki tradycji uprawy róż, sięgającej początku XX wieku i pracy wybitnych hodowców, jak bracia Wituszyńscy.

Święto Róży to największa w Polsce impreza różana, która przyciąga tysiące gości, łącząc wystawy, koncerty i wydarzenia kulturalne.

Już we wrześniu 2026 roku odbędzie się 52. edycja tego kwiecistego festiwalu, który przemienia Kutno w prawdziwą różaną stolicę kraju.

Pierwsze ślady osadnictwa na terenie dzisiejszego Kutna datowane są na epokę kultury łużyckiej, czyli V wiek p.n.e. Wówczas na tych terenach osadnicy budowali domy z bali i zajmowali się uprawą ziemi oraz hodowlą zwierząt. W czasach wpływów rzymskich powstały tu osady ludności kultury przeworskiej, które utrzymywały kontakty handlowe z Imperium Rzymskim. Archeologiczne znaleziska potwierdzają obecność rzymskich kupców oraz istnienie jednej z odnóg słynnego szlaku bursztynowego, prowadzącego przez tereny dzisiejszego Kutna aż do przeprawy na Wiśle w Otłoczynie.

Najazd Hunów w V wieku n.e. spowodował upadek tych osad, a tereny zaczęły zarastać lasami. Odrodzenie osadnictwa nastąpiło dopiero w czasach formowania się państwa Piastów, kiedy to Kutno stało się ważnym punktem na szlaku komunikacyjnym łączącym Kalisz i Łęczycę z Mazowszem.

Pierwsze historyczne wzmianki o Kutnie pochodzą z początku XIV wieku. W 1301 roku pojawia się ono w dokumentach, a w 1386 roku otrzymało przywilej targowy. W 1432 roku Kutno po raz pierwszy zostało oficjalnie określone jako miasto. Dynamiczny rozwój nastąpił w XVI i XVII wieku, kiedy Kutno stało się ważnym ośrodkiem osadnictwa żydowskiego. Niestety, późniejsze wieki przyniosły liczne pożary oraz zniszczenia podczas potopu szwedzkiego, co zahamowało rozwój miasta.

Odrodzenie Kutna nastąpiło w XVIII wieku dzięki staraniom kanclerza wielkiego koronnego Andrzeja Zamoyskiego, który w 1766 roku doprowadził do ponownego nadania praw miejskich. Z tego okresu pochodzi zabytkowy Pałac Saski, będący dziś jedną z wizytówek miasta.

Kutno - królestwo róż

Nieodłącznym symbolem Kutna są róże. To właśnie one nadały miastu wyjątkowy przydomek i sprawiły, że Kutno stało się rozpoznawalne w całej Polsce.

Tradycja uprawy róż w regionie sięga początków XX wieku. W 1912 roku w Adamowicach pod Kutnem Aaron i Karol Eizykowie założyli gospodarstwo ogrodnicze, które już po kilku latach stało się największą plantacją róż w kraju, oferując ponad 900 odmian tych kwiatów. W gospodarstwie Eizyków praktykowało wielu przyszłych mistrzów ogrodnictwa, w tym Mieczysław Albiński, który później sam zasłynął jako wybitny hodowca róż.

Na przełomie lat 40. i 50. XX wieku do rozwoju kutnowskiej tradycji różanej przyczynili się bracia Bolesław i Henryk Wituszyńscy. Bolesław Wituszyński stał się prawdziwym autorytetem w dziedzinie uprawy róż, zdobywając prestiżowe nagrody, w tym Złotą Różę w 1960 roku. Wyhodował cztery własne odmiany, z których "Marylka" i "Kopernik" znalazły swoje miejsce nawet w ogrodach papieskich w Watykanie. Działalność rodziny Wituszyńskich oraz Mieczysława Albińskiego sprawiła, że Kutno zaczęło być nazywane Miastem Róż, a hektary ziemi wokół miasta pokryły się pachnącymi kwiatami.

Różana historia Kutna to nie tylko uprawa i hodowla, ale także bogate życie kulturalne. Przełomowym wydarzeniem była pierwsza wystawa róż, zorganizowana w 1965 roku przez Bolesława Wituszyńskiego i jego syna Leszka. Od tego czasu w Kutnie regularnie odbywają się wystawy i imprezy poświęcone różom.

W 1975 roku zorganizowano pierwszy Kutnowski Jarmark Różany, który szybko stał się stałym punktem w kalendarzu miasta. Po 1990 roku wydarzenie przekształciło się w Święto Róży - największą w Polsce imprezę kulturalno-rozrywkową o tematyce różanej, która przyciąga tysiące gości z całego kraju. Podczas tego niezwykłego weekendu Kutno zamienia się w kwiecistą stolicę Polski, pełną wystaw, koncertów i wydarzeń towarzyszących.

Święto Róży 2026 - zaproszenie do Kutna

Już w dniach 4-6 września 2026 roku w Kutnie odbędzie się 52. edycja Święta Róży. To jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, podczas którego mieszkańcy i goście mogą podziwiać setki odmian róż, brać udział w koncertach, wystawach i licznych atrakcjach. Miasto Róż po raz kolejny udowodni, że jego niezwykła historia i tradycja są żywe i inspirujące.