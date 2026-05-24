Tragiczny wypadek na autostradzie A1 w Łódzkiem. W nocy między węzłami Tuszyn – Łódź Południe zderzyły się czołowo dwa samochody. Kierowca jednego z nich wjechał na autostradę pod prąd. Zginęła jedna osoba, trzy zostały ranne.

Miejsce wypadku na autostradzie A1 / Fot. KP PSP w Koluszkach / Państwowa Straż Pożarna

Do wypadku na autostradzie A1 doszło ok. godz. 2:25 na jezdni w kierunku Gdańska między węzłami Tuszyn i Łódź Południe. Czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

Ustaliliśmy, że kierowca Citroena, którego tożsamość wciąż ustalamy, wjechał na autostradę "pod prąd" i zderzył się z samochodem Audi- mówi oficer prasowa Komendy powiatowej Policji w Koluszkach Aneta Kotynia.

Sprawca wypadku zginął na miejscu. Trzy osoby z drugiego pojazdu trafiły do szpitala - dodaje Kotynia.

Pojazd sprawcy wypadku był tak zniszczony, że dopiero po dokładnych oględzinach udało się ustalić markę auta.



Po zderzeniu oba samochody zaczęły się palić. Trzy ranne osoby zostały ewakuowane z przez świadków. Siedem zastępów straży pożarnej, w tym 4 z najbliższych miejscu zdarzenia jednostek OSP gasiły płonące samochody, a później oświetlały miejsce wypadku na czas prowadzenia działań policji - relacjonuje Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Na miejscu wypadku pracowali strażacy, policjanci i prokurator Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim. Prokuratura wszczęła postępowanie, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Ok. godz. 10 autostrada została odblokowana.