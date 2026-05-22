W Ksawerowie koło Łodzi oficjalnie otwarto pierwszą w Polsce fabrykę Daikin, światowego lidera w produkcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Japoński koncern zainwestował w zakład 300 mln euro. Docelowo zatrudnienie znajdzie tu niemal 3 tys. osób.

Otwarto pierwszą w Polsce fabrykę Daikin / Shutterstock

Nowoczesne technologie i miejsca pracy

Pierwszą w Polsce fabrykę Daikin otwarto uroczyście w Ksawerowie k. Łodzi. To największy w Europie zakład produkujący pompy ciepła.

Będziemy produkować w nim systemy pomp ciepła, które będą zamiennikiem konwencjonalnych bojlerów i pozwolą na osiągnięcie w Europie neutralności węglowej - podkreślił dyrektor fabryki Yasuto Hiraoka.

Obecnie w zakładzie pracuje ponad 100 osób, ale po uruchomieniu wszystkich trzech linii produkcyjnych liczba ta wzrośnie do prawie 3 tys.



Zielona transformacja i wsparcie dla gospodarki

Fabryka w Ksawerowie ma produkować rocznie 800-900 tys. pomp ciepła, które pomogą w ograniczaniu emisji CO2 i poprawie efektywności energetycznej.

Ambitne cele klimatyczne, rosnące koszty energii, sytuacja geopolityczna coraz częściej motywują obywateli i przedsiębiorstwa do sięgania po zróżnicowane, efektywne technologie energetyczne, m.in. takie jak pompy ciepła - mówił podczas otwarcia wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros.

Decyzja o lokalizacji fabryki w centralnej Polsce była podyktowana dostępnością wykwalifikowanych pracowników oraz dobrą infrastrukturą drogową.

Wybraliśmy Łódź, bo byliśmy przekonani, że ten region oferuje silne i stabilne fundamenty dla długoterminowego wzrostu - powiedział podczas uroczystości otwarcia dyrektor fabryki w Ksawerowie Yasuto Hiraoka.

Daikin zatrudnia na świecie ponad 100 tys. osób i posiada 13 zakładów produkcyjnych w Europie. W roku fiskalnym 2025 firma osiągnęła rekordowe przychody na poziomie 28,6 mld euro.