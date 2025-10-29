Do 21 listopada mieszkańcy Łodzi mogą oddać głos na Łodziankę Inicjatorkę 2025. Wśród finalistek konkursu znalazły się: Joanna Paduszyńska, Sława Lisiecka, Marta Zdanowska, Grażyna Posmykiewicz oraz Anna Januszkiewicz. Laureatka zostanie wybrana w głosowaniu internetowym na stronie www.muzeum-lodz.pl.

Inspirujące łodzianki walczą o tytuł. Możesz zagłosować (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Od wtorku można głosować na Łodziankę Inicjatorkę 2025.

To konkurs, który ma za zadanie upamiętnić wybitne kobiety działające na rzecz kultury, nauki, sportu i życia społecznego.

Tegoroczne kandydatki zajmują się m.in. zapewnianiem pomocy psychologicznej dzieciom, tłumaczeniem literatury czy organizacją imprez kulturalnych.

Nazwiska nominowanych ogłosiła dyrektorka Muzeum Miasta Łodzi, Magda Komarzeniec. W kapitule konkursu zasiadają m.in. prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, historyczka Marta Sikorska, dyrektor Narodowego Centrum Kultury Robert Piaskowski, piosenkarka Tatiana Okupnik oraz dziennikarz Jędrzej Słodkowski.

Do konkursu zgłoszono 61 kandydatek. Wybór był bardzo trudny, bo większość zgłoszonych łodzianek zasługiwała na tytuł Inicjatorki. Finalistki reprezentują różne środowiska i obszary działalności - podkreśliła Komarzeniec.

Wśród finalistek znalazły się:

Joanna Paduszyńska - założycielka Fundacji Słonie na Balkonie, zapewniającej dzieciom i młodzieży bezpłatną opiekę psychologiczną i psychiatryczną.

- założycielka Fundacji Słonie na Balkonie, zapewniającej dzieciom i młodzieży bezpłatną opiekę psychologiczną i psychiatryczną. Sława Lisiecka - tłumaczka literatury niemieckojęzycznej, przybliżająca polskim czytelnikom twórczość m.in. Friedricha Schillera i Hanny Arendt.

- tłumaczka literatury niemieckojęzycznej, przybliżająca polskim czytelnikom twórczość m.in. Friedricha Schillera i Hanny Arendt. Grażyna Posmykiewicz - wieloletnia dyrektorka Teatru Muzycznego w Łodzi, odpowiedzialna za wprowadzenie światowych musicali i Festiwalu OFF Północna.

- wieloletnia dyrektorka Teatru Muzycznego w Łodzi, odpowiedzialna za wprowadzenie światowych musicali i Festiwalu OFF Północna. Marta Zdanowska - literaturoznawczyni i współzałożycielka Fundacji Łódzki Szlak Kobiet, przywracająca pamięć o zasłużonych łodziankach.

- literaturoznawczyni i współzałożycielka Fundacji Łódzki Szlak Kobiet, przywracająca pamięć o zasłużonych łodziankach. Anna Januszkiewicz - przedsiębiorczyni, ekspertka ds. marketingu i strategii wizerunkowych, działaczka społeczna i mecenas kultury.

Nazwiska dwóch nagrodzonych - laureatki kapituły oraz zdobywczyni tytułu internautów - poznamy podczas gali 28 listopada w Muzeum Miasta Łodzi. Wydarzenie uświetni występ Tatiany Okupnik.

Konkurs odbywa się w ramach Roku Łodzianek Inicjatorek 2025, którego celem jest upamiętnienie wybitnych kobiet działających na rzecz kultury, nauki, sportu i życia społecznego.

W programie obchodów przewidziano m.in. oprowadzania, spotkania i miejskie spacery, a ich zwieńczeniem będzie wystawa "Łodzianki Inicjatorki", której wernisaż zaplanowano na 25 listopada.