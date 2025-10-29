Przed silnym wiatrem ostrzega w środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty pierwszego stopnia wydano dla części dwóch województw - zachodniopomorskiego i pomorskiego. IMGW podał, że od rana wiatr ma średnią prędkość od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i południowego zachodu. Na Bałtyku może wystąpić sztorm. Wydano też ostrzeżenia drugiego stopnia. Te obowiązują na północy i południu do piątku.

/ Shutterstock

Bardzo silny wiatr wystąpi nad morzem - na odcinku od powiatu koszalińskiego w Zachodniopomorskiem do powiatu lęborskiego w Pomorskiem. Alerty pierwszego stopnia wydane przez IMGW obowiązują do środowego południa. Na Bałtyku może wystąpić sztorm.

"Zachodni i południowo-zachodni wiatr się nasila. Obecnie średnia jego prędkość wynosi od 15 km/h w głębi lądu do 50 km/h miejscami nad morzem, w porywach natomiast osiąga on do 65 km/h. Najsilniejszego wiatru spodziewamy się lokalnie nad samym morzem w godzinach porannych, gdzie jego prędkość w porywach wynosić może do 75 km/h" - informuje instytut.

/ IMGW / Materiały prasowe

/ IMGW / Materiały prasowe

Wietrznie będzie jednak aż do piątku, 31 października. IMGW wydał też ostrzeżenia drugiego stopnia dla północy oraz dla południa Polski. W całym kraju będzie jednak ciepło - temperatura maksymalna od 8 st. C na północnym wschodzie, około 12 st. C w centrum do 15 st. C na południu i południowym zachodzie. Gdzieniegdzie, głównie na północy i południowym zachodzie, mogą wystąpić słabe opady deszczu.