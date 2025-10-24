Budowa tunelu średnicowego pod Łodzią wzbudza coraz większe emocje. Po serii problemów technicznych i finansowych, PKP PLK zapewnia, że nie zamierza rezygnować z inwestycji. Tymczasem od roku tarcza Katarzyna drążąca tunel pod Łodzią stoi unieruchomiona. Z kolei 250 osób, które musiały opuścić swoje mieszkania, bo rok temu zawaliły się ściany w ich kamienicy, wciąż mieszka w hotelowych pokojach albo wynajętych lokalach. Mieszkańcy sąsiednich kamienic też są zaniepokojeni. W tej sprawie w resorcie infrastruktury interweniowała reporterka RMF FM Magdalena Grajnert.

Uszkodzona kamienica przy al. 1 Maja w Łodzi. Katastrofa budowlana miała związek z pracą tarczy TBM "Katarzyna" / Marian Zubrzycki / PAP

PKP PLK nie rozważają zaniechania budowy tunelu średnicowego w Łodzi, a w ciągu kilku najbliższych tygodni jest szansa na przełom w mediacji inwestora z wykonawcą w sprawie finansowania inwestycji.

Obawy o kontynuację inwestycji zaczęły pojawiać się po tym, jak we wrześniu ub. roku nad tarczą drążącą tunel zawaliła się część kamienicy przy Al. 1 Maja w Łodzi.

Ludzie, którzy od ponad roku mieszkają w wynajętych mieszkaniach albo hotelach, są poważnie zniecierpliwieni. Zaniepokojeni są także mieszkańcy sąsiednich kamienic, bo nikt z nimi nie rozmawia.

W resorcie infrastruktury w tej sprawie interweniowała reporterka RMF FM. Co ustaliła?

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

PKP Polskie Linie Kolejowe stanowczo zaprzeczają pogłoskom o możliwym zaniechaniu budowy tunelu średnicowego pod Łodzią.

Spółka podkreśla, że jest zdeterminowana, by zakończyć inwestycję, która ma kluczowe znaczenie dla komunikacji kolejowej w regionie.

„Jesteśmy zdeterminowani, by zakończyć projekt, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo mieszkańców i transparentność wydatkowania środków publicznych” – przekazał Rafał Wilgusiak z PKP PLK.

Problemy na budowie i ewakuacja mieszkańców

Obawy o dalsze losy inwestycji pojawiły się po wypadku z września ubiegłego roku, gdy nad tarczą drążącą tunel zawaliła się część kamienicy przy Al. 1 Maja w Łodzi.

Kolejne próby wznowienia prac w listopadzie 2024 roku ujawniły zagrożenie dla sąsiednich budynków, co doprowadziło do wstrzymania drążenia.

Tarcza drążąca od ponad roku pozostaje więc unieruchomiona pod budynkami, a około 250 mieszkańców zostało ewakuowanych i zakwaterowanych w hotelach oraz mieszkaniach wynajętych przez wykonawcę.

Koszt tymczasowego zakwaterowania przekroczył już 2 miliony złotych.

Mieszkańcy sąsiadujących kamienic są zaniepokojeni

Mieszkamy jak na bombie, tu wszystko może runąć - mówi mieszkanka kamienicy przy ulicy Próchnika 44 w Łodzi. To budynek sąsiadujący z oficyną przy alei 1 Maja 23, która zawaliła się we wrześniu ubiegłego roku.

My żyjemy na kartonach, mamy rzeczy spakowane, bo trochę się zatrzęsie i nie wiadomo, czy uciekać, czy nie, nikt z PKP się nie pojawił, żeby zobaczyć, co się dzieje - dodaje mieszkanka Próchnika 44, z którą rozmawiała reporterka RMF FM. Magdalena Grajnert.

Ludzie, którzy od ponad roku mieszkają w wynajętych mieszkaniach albo hotelach, też są poważnie zniecierpliwieni.

Interwencja dziennikarki RMF FM

W tej sprawie w resorcie interweniowała dziennikarka RMF FM Magdalena Grajnert. W listopadzie odbędzie się spotkanie przedstawicieli PKP PLK z mieszkańcami Łodzi - zapewnia nas wiceminister infrastruktury, Piotr Małolepszak.

Teraz uwagi zgłoszone przez mieszkańców, dotyczące zabezpieczenia budynków i mienia lokatorów, analizuje zespół inżynierów i techników.

Swoje propozycje planują przedstawić mieszkańcom własnie na listopadowym spotkaniu.

Do zakończenia budowy pozostało jeszcze około 1000 metrów tunelu, a prace muszą być prowadzone w rejonie, gdzie znajduje się blisko 100 kamienic.

Na razie nie ma terminu ponownego uruchomienia tarczy Katarzyna. Najpierw wykonawca musi zabezpieczyć budynki na zagrożonym terenie. Pomysłem jest wybudowanie pod nimi belki żelbetonowej i fundamentów, a to wymaga zgody od prywatnych wlaścicieli.

Tunel, który ma zmienić komunikację w regionie

Tunel średnicowy pod Łodzią ma mieć 7,5 km. Połączy dworzec Łódź Fabryczna ze stacjami Łódź Kaliska i Żabieniec.

Dzieli się na dwie części - cztery jednotorowe tunele w jego zachodniej części i dwutorowy przebiegający od stacji Koziny przez Polesie i Śródmieście do Łodzi Fabrycznej.

Inwestycja umożliwi przejazd pociągów na trasie Warszawa-Poznań i Wrocław z postojem w centrum Łodzi i znacznie skróci czas podróży. Ma też ułatwić komunikację w regionie.



