Budleja Davida, znana jako "motyli krzew", jeszcze niedawno była symbolem ogrodów przyjaznych owadom. Dziś coraz częściej budzi kontrowersje. W Szwajcarii jej uprawa została zakazana ze względu na zagrożenie dla lokalnej przyrody, ale w Polsce jej popularność nie słabnie. Czy rzeczywiście mamy powody do niepokoju?

Budleja Davida, potocznie nazywana motylim krzewem, to roślina ozdobna pochodząca z Azji. Do Europy trafiła w XIX wieku i od tego czasu zdobyła serca ogrodników na całym kontynencie. Jej długie, efektowne kwiatostany w odcieniach fioletu, różu i bieli przyciągają liczne motyle, co sprawiło, że stała się symbolem ogrodów przyjaznych owadom.

Roślina wyróżnia się nie tylko urodą, ale i odpornością. Doskonale radzi sobie w trudnych warunkach - znosi suszę, słabe gleby i zanieczyszczenie powietrza. Dzięki temu jest łatwa w uprawie i chętnie wybierana zarówno do prywatnych ogrodów, jak i przestrzeni publicznych.

Ciemna strona motylego krzewu

Choć budleja zachwyca wyglądem i przyciąga motyle, coraz częściej mówi się o jej negatywnym wpływie na środowisko - zauważa serwis rynekzdrowia.pl. W wielu krajach Europy Zachodniej, w tym w Szwajcarii, została uznana za gatunek inwazyjny. Zakazano jej sprzedaży i uprawy, ponieważ zagraża lokalnym ekosystemom.

Budleja produkuje ogromne ilości lekkich nasion, które wiatr roznosi na duże odległości. Roślina szybko kolonizuje nowe miejsca, od nasypów kolejowych po szczeliny w murach i chodnikach. Problem polega na tym, że wypiera rodzime gatunki roślin, ograniczając bioróżnorodność i zaburzając równowagę ekologiczną.

Eksperci zwracają uwagę, że choć krzew przyciąga dorosłe motyle, nie wspiera ich pełnego cyklu życia. Brakuje na nim śladów żerowania gąsienic, które do rozwoju potrzebują innych, rodzimych roślin. W efekcie budleja działa jak "ekologiczna pułapka" - wabi owady, ale nie zapewnia im warunków do rozmnażania.

Sytuacja w Polsce: rosnąca popularność i brak regulacji

W Polsce Budleja Davida nie znajduje się na oficjalnej liście gatunków inwazyjnych objętych zakazem. Można ją legalnie kupować i sadzić w ogrodach. Jej popularność nie słabnie, a wielu właścicieli posesji ceni ją za łatwość uprawy i efektowny wygląd.

Specjaliści jednak ostrzegają przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się tej rośliny. Jeden krzew może wyprodukować tysiące nasion, które łatwo się rozsiewają i mogą zagrażać rodzimym gatunkom. Zaleca się, aby osoby uprawiające budleję regularnie usuwały przekwitłe kwiatostany, zanim wytworzą nasiona.

Alternatywy dla motylego krzewu

Eksperci podkreślają, że zamiast stawiać na budleję, warto sadzić w ogrodach rodzime gatunki roślin, które nie tylko przyciągają motyle, ale również wspierają ich rozwój na każdym etapie życia. Pokrzywa, szczaw, dzikie trawy czy tarnina to rośliny, które są niezbędne dla gąsienic wielu gatunków motyli.