Już dziś pierwszy finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Zanim muzyczne emocje wezmą górę, Spotify z okazji jubileuszowej edycji ujawnił dane dotyczące najczęściej słuchanych utworów i artystów związanych z tym wydarzeniem. Choć ABBA wciąż cieszy się ogromną popularnością, to wcale nie „Waterloo” jest najczęściej odtwarzaną eurowizyjną piosenką.
Konkurs Piosenki Eurowizji od siedmiu dekad niezmiennie przyciąga uwagę milionów fanów na całym świecie. W ciągu ostatniego roku europejscy użytkownicy Spotify stworzyli ponad 1,2 miliona playlist inspirowanych tym wydarzeniem, a eurowizyjne utwory odtworzono ponad 1,5 miliarda razy.
Tegoroczny konkurs odbywa się w Wiedniu. Już dziś w pierwszym półfinale zobaczymy reprezentantkę Polski Alicję Szemplińską, która wykona piosenkę "Pray". Finał zaplanowano na sobotę, 16 maja.
Wśród eurowizyjnych hitów prym wiedzie "Arcade" Duncana Laurence’a z Holandii, które zgromadziło ponad 1,5 miliarda odtworzeń na całym świecie. To zwycięzca konkursu z 2019 roku. Na drugim miejscu znalazł się utwór "SNAP" Rosy Linn z Armenii - choć w konkursie zajął dopiero 20. miejsce, zdobył ogromną popularność wśród słuchaczy. Warto również wspomnieć o portugalskim zespole NAPA i ich piosence "Deslocado", która mimo 21. miejsca w 2025 roku stała się viralowym hitem dzięki mediom społecznościowym.
Zestawienie najlepszej 10. wygląda następująco:
- "Arcade" - Duncan Laurence (Holandia, 2019)
- "SNAP" - Rosa Linn (Armenia, 2022)
- "Tattoo" - Loreen (Szwecja, 2023)
- "ZITTI E BUONI" - Maneskin (Włochy, 2021)
- "Fairytale" - Alexander Rybak (Norwegia, 2009)
- "Waterloo" - ABBA (Szwecja, 1974)
- "Soldi" - Mahmood (Włochy, 2019)
- "Queen of Kings" - Alessandra (Norwegia, 2023)
- "Voilà" - Barbara Pravi (Francja, 2021)
- "Cha Cha Cha" - Käärijä (Finlandia, 2023)
Konkurs Piosenki Eurowizji był trampoliną do międzynarodowej kariery dla wielu artystów. Największym sukcesem może pochwalić się szwedzka grupa ABBA, która od czasu wygranej w 1974 roku zgromadziła ponad 12,5 miliarda odtworzeń na całym świecie. W czołówce najczęściej słuchanych eurowizyjnych artystów znaleźli się także Maneskin, Celine Dion, Gabry Ponte, Julio Iglesias, Bonnie Tyler, Olivia Newton-John, Cascada, Duncan Laurence i Loreen.
Zestawienie najchętniej słuchanych artystów:
- ABBA (Szwecja, 1974)
- Maneskin (Włochy, 2021)
- Celine Dion (Szwajcaria, 1988)
- Gabry Ponte (San Marino, 2025)
- Julio Iglesias (Hiszpania, 1970)
- Bonnie Tyler (Wielka Brytania, 2013)
- Olivia Newton-John (Wielka Brytania, 1974)
- Cascada (Niemcy 2013)
- Duncan Laurence (Holandia, 2019)
- Loreen (Szwecja, 2023)
Analiza danych Spotify pokazuje, że preferencje muzyczne fanów Eurowizji różnią się w zależności od wieku. Pokolenie Z najchętniej sięga po "Fairytale" Alexandra Rybaka, "Descolado" zespołu NAPA oraz "Carpe Diem" grupy Joker Out.
Starsi słuchacze wybierają natomiast takie utwory jak "Arcade", "SNAP" i "Tattoo".
Chociaż Eurowizja słynie z nieprzewidywalności, analiza zwycięskich utworów pozwala wyodrębnić pewne wspólne cechy. Najczęściej zwycięskie piosenki utrzymane są w tempie 127 uderzeń na minutę (BPM), co zapewnia idealny balans między energią a emocjami. Najpopularniejszą tonacją jest F-dur, a metrum - klasyczne 4/4. Najbliżej "idealnej" eurowizyjnej piosenki był zwycięzca Irlandii z 1987 roku, Johnny Logan z utworem "Hold Me Now", który miał tempo zaledwie o jedno uderzenie na minutę niższe od wzorcowego.