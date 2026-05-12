To wesele na długo zostanie w pamięci gości. Policjanci z Suwałk (woj. podlaskie) zatrzymali 42-letnią pannę młodą, która podczas przyjęcia pobiła swoją matkę.

42-latka trafiła do celi w sukni ślubnej / Policja Podlaska / Policja

Policjanci zostali wezwani do jednego z mieszkań w Suwałkach. Powodem była awantura. Okazało się, że doszło do niej podczas przyjęcia weselnego.

Jak ustalili mundurowi, "pomiędzy panną młodą, a jej matką doszło do ostrej wymiany zdań", która szybko przerodziła się w poważny konflikt. 42-letnia panna młoda w trakcie awantury kilkukrotnie uderzała oraz przewróciła matkę na podłogę.

Policjanci zatrzymali agresywną kobietę. Jak informują funkcjonariusze, stwarzała bezpośrednie zagrożenie dla swojej matki. Do celi trafiła w sukni ślubnej.

Badanie stanu trzeźwości wykazało prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie panny młodej. Matką zajęło się pogotowie.

Agresywna 42-latka ma zakaz zbliżania się do matki.