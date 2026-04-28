W Orientarium ZOO Łódź doszło do niezwykłego wydarzenia – urodził się pierwszy w Polsce orangutan sumatrzański. To nie tylko powód do dumy dla łódzkiego ogrodu zoologicznego, ale także ważny krok w ochronie jednego z najbardziej zagrożonych gatunków małp człekokształtnych na świecie.

Orangutan sumatrzański urodził się w Orientarium Zoo Łódź / lodz.pl / Facebook

Maluch przyszedł na świat 1 kwietnia i już teraz odwiedzający mogą go podziwiać na wybiegu dla orangutanów sumatrzańskich w łódzkim Orientarium.

Opieka i bezpieczeństwo

Cała rodzina orangutanów jest pod stałą opieką zespołu doświadczonych opiekunów oraz lekarzy weterynarii.

„Od pierwszych chwil mały samiec znajduje się pod troskliwą opieką mamy Ketawy, dla której jest to pierwsze potomstwo. Poród przebiegł prawidłowo, a młoda samica wykazuje silne zachowania opiekuńcze i instynkt macierzyński. W pobliżu przebywa również ojciec - Budi” – wyjaśnił opiekun orangutanów Michał Cichoń.

W najbliższych tygodniach opiekunowie będą uważnie obserwować rozwój młodego orangutana oraz relacje w rodzinnej grupie. Kluczowe będzie zapewnienie spokoju i komfortu jego matce, co ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju malucha.

Sukces na skalę europejską

Narodziny orangutana sumatrzańskiego w Łodzi to wydarzenie wyjątkowe nie tylko w skali kraju, ale i Europy.

Jak informuje łódzkie zoo, w ciągu ostatnich 12 miesięcy w światowych ogrodach zoologicznych odnotowano zaledwie pięć takich narodzin, a w Europie – tylko w Łodzi.

„To jeden z najważniejszych momentów w historii naszego zoo i ogromny powód do dumy dla całego zespołu. Narodziny orangutana sumatrzańskiego są dowodem na najwyższy poziom opieki hodowlanej, ale przede wszystkim realnym wkładem w ochronę gatunku zagrożonego wyginięciem. To wielki sukces, ale też ogromna odpowiedzialność” – podkreślił Michał Gołędowski, dyrektor ds. hodowli i rozwoju w Orientarium ZOO Łódź.

Orangutany sumatrzańskie - gatunek na wymarciu

Orangutany sumatrzańskie w naturze występują wyłącznie na indonezyjskiej wyspie Sumatra. Niestety, ich populacja systematycznie maleje, głównie z powodu utraty siedlisk, działalności człowieka oraz nielegalnej wycinki lasów.

Każde narodziny tego gatunku w ogrodzie zoologicznym to szansa na jego przetrwanie i ważny krok w działaniach na rzecz ochrony przyrody.

Nowy mieszkaniec łódzkiego zoo już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie odwiedzających.

