Funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie w paczkach dołączonych do balonów przemytniczych, które znaleziono w Iwkowej w Małopolsce, odkryli 180 tysięcy sztuk papierosów z białoruską akcyzą i nadajniki GPS.

W ładunku były też nadajniki GPS. / Małopolski Urząd Celno-Skarbowy / Służba Celna

Zabezpieczony towar trafił do magazynu Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

Komunikat służb

Jak poinformował w poniedziałek w komunikacie Małopolski Urząd Celno-Skarbowy, ładunek składał się z sześciu dużych paczek owiniętych czarną folią i oznaczonych białoruską akcyzą . W środku znajdowały się papierosy różnych marek, w tym niesprzedawane na terenie Unii Europejskiej papierosy mentolowe. Łącznie zatrzymano 180 tys. sztuk papierosów.

Wstępne ustalenia wskazują na to, że przerzut odbywał się przy użyciu trzech balonów wyposażonych w nadajniki GPS, co - według urzędu - może wskazywać na zorganizowany charakter operacji. "Ujawnienie to wpisuje się w szerszy kontekst działalności białoruskich grup przestępczych, które coraz częściej wykorzystują bezzałogowe lub trudne do wykrycia środki transportu do przemytu towarów przez granice" - zwrócił uwagę w komunikacie Małopolski Urząd Celno-Skarbowy.

To może prowadzić do kolizji z samolotami

Dodał, że tego typu działania stanowią też realne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, ponieważ niekontrolowane przemieszczanie się balonów może prowadzić do kolizji z samolotami, zwłaszcza w pobliżu lotnisk.

Zgłoszenie o niezidentyfikowanym obiekcie latającym w Iwkowej w powiecie brzeskim policja otrzymała w piątek rano.

Funkcjonariusze znaleźli na miejscu trzy połączone balony, do których przymocowano sześć paczek zawierających wyroby tytoniowe. Na miejscu pracowała policja, straż pożarna i funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego.