15-latka zginęła w wyniku wybuchu gazu w domu w Anielinie w województwie łódzkim. 40-letnia kobieta trafiła do szpitala z poważnymi poparzeniami.

Wybuch gazu miał miejsce ok. godz. 10.20 w domu w Anielinie w powiecie wieluńskim. 15-latka zginęła na miejscu.

Do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich trafiła 40-letnia kobieta. Ma rozległe poparzenia trzeciego stopnia.

Hospitalizowana została też ok. 20-letnia kobieta, która była w szoku. Strażacy ewakuowali z budynku również osobę na wózku inwalidzkim.

Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Wybuch nie naruszył konstrukcji budynku.