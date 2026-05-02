15-latka zginęła w wyniku wybuchu gazu w domu w Anielinie w województwie łódzkim. 40-letnia kobieta trafiła do szpitala z poważnymi poparzeniami.
Wybuch gazu miał miejsce ok. godz. 10.20 w domu w Anielinie w powiecie wieluńskim. 15-latka zginęła na miejscu.
Do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich trafiła 40-letnia kobieta. Ma rozległe poparzenia trzeciego stopnia.
Hospitalizowana została też ok. 20-letnia kobieta, która była w szoku. Strażacy ewakuowali z budynku również osobę na wózku inwalidzkim.
Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Wybuch nie naruszył konstrukcji budynku.
