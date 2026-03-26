"Wor w zakonie" zatrzymany. 44-letni obywatel Ukrainy wpadł w Warszawie po akcji operacyjnej kryminalnych z Woli i funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zatrzymany 44-letni mężczyzna

Mężczyzna miał status "wora w zakonie" - to tytuł nadawany najważniejszym przestępcom mafijnym z krajów byłego ZSRR.

Był poszukiwany, wcześniej skazany m.in. za zabójstwo i działający w strukturach zorganizowanej przestępczości.

"Wor w zakonie" to tytuł nadawany najbardziej wpływowym przestępcom w strukturach mafii z obszaru byłego ZSRR.

Choć nie zawsze można im przypisać konkretne przestępstwa popełnione w Polsce, ich obecność jest traktowana przez służby jako potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa - wyjaśniła nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

Policjanci ustalili, gdzie ukrywał się 44-letni obywatel Ukrainy. Dowiedzieli się także, że był osobą o wysokiej pozycji w strukturach postsowieckiej przestępczości zorganizowanej i wcześniej był skazany za poważne przestępstwa, w tym za zabójstwo, a jego działalność obejmowała funkcjonowanie w strukturach kryminalnych oraz udziale w konfliktach pomiędzy grupami przestępczymi.

Wobec 44-latka została wydana decyzja o odmowie pobytu na terytorium państw członkowskich strefy Schengen. Został namierzony w jednym z hoteli na terenie Warszawy.

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy na Woli. Po wykonaniu z jego udziałem czynności został przekazany funkcjonariuszom placówki straży granicznej w Warszawie - przekazał Sulowska.