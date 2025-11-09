Banknotami z napisem "souvenir" zapłacił na stacji paliw w powiecie łęczyckim (woj. łódzkie) młody mężczyzna. Użycie podrobionych pieniędzy było przyczyną jego zatrzymania przez policję. 19-latek powiedział policjantom, że fałszywki dostał w prezencie od przypadkowego poznanego mężczyzny. Teraz grozi mu kara 8 lat więzienia.

Fałszywymi pieniędzmi 19-latek chciał zapłacić na stacji / Policja Łódź /

O sprawie poinformowała w piątek 7 listopada policja z województwa łódzkiego. Na jednej ze stacji paliw w powiecie łęczyckim doszło do nietypowej sytuacji. 19-letni klient podczas jednej nocy aż czterokrotnie zapłacił za zakupy banknotami o nominale 100 złotych, które nie były prawnym środkiem płatniczym. Na każdym z nich widniał wyraźny napis "souvenir", informujący, że nie są to prawdziwe pieniądze.

Przez pierwsze trzy wizyty młodego mężczyzny pracownicy stacji nie zauważyli podstępu. Dopiero podczas czwartej transakcji sprzedawca zwrócił uwagę na nietypowy wygląd banknotu i odkrył, że jest to jedynie imitacja. O całej sprawie natychmiast powiadomiono policję.



Mężczyźnie grozi kara do 8 lat więzienia / Łódzka policja /

Tłumaczenia 19-latka

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego z Łęczycy rozpoczęli dochodzenie. Na podstawie zebranych dowodów i informacji udało im się ustalić tożsamość podejrzanego oraz miejsce jego zamieszkania. W sobotę 6 listopada 19-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut oszustwa.



Podczas przesłuchania młody mężczyzna wyjaśnił, że fałszywe banknoty otrzymał w prezencie od przypadkowo poznanego mężczyzny. Nie zmienia to jednak faktu, że za oszustwo grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.