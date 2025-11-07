Tajfun Kalmaegi zbiera śmiertelne żniwo w Wietnamie, po tym jak uderzył w wybrzeże tego kraju. Żywioł zabił tam pięć osób - podaje agencja AFP, opierając się na rządowych danych. Wcześniej tajfun siał spustoszenie na Filipinach, gdzie liczba ofiar wzrosła ze 142 do 188. Trwają poszukiwania 135 osób.

Skutki tajfunu w Wietnami / NHAC NGUYEN/AFP/East News, JAM STA ROSA/AFP/East News / East News

Wietnamskie ministerstwo środowiska przekazało doniesienia o pięciu ofiarach śmiertelnych w trzech prowincjach w centralnej części państwa: Gia Lai, Quang Ngai i Dak Lak. Siedem osób doznało obrażeń.

"Tajfun stał się burzą tropikalną"

Po uderzeniu w ląd tajfun szybko zaczął się przemieszczać w głąb kraju, jednak jego siła znacznie osłabła i stał się burzą tropikalną. Wietnamskie krajowe biuro meteorologiczne ostrzega jednak, że nadal spodziewane są ulewne deszcze na większości środkowego wybrzeża Wietnamu.

Dziennikarze AFP w piątek analizowali skutki przejścia tajfunu na plaży w nadmorskim mieście Quy Nhon - stolicy prowincji Gia Lai.

Dramatyczna relacja rybaka

Mieszkańcy, służby ratunkowe i żołnierze starali się uprzątnąć powalone drzewa, gruz oraz fragmenty budynków. W prowincjach Gia Lai i Dak Lak uszkodzone lub zerwane zostały dachy z prawie 3 tys. obiektów, a 57 domów się zawaliło. Burza miała również zatopić 11 łodzi oraz doprowadzić do zawalenia się mostu w Gia Lai. Jesteśmy wszyscy bezpieczni i zdrowi, (ale) tajfun był naprawdę straszny, runęło mnóstwo drzew - relacjonował w rozmowie z AFP rybak z Gia Lai, Nguyen Van Tam. Jak dodał, cieszy się, że jego łódź nie została uszkodzona.

Wietnamska państwowa spółka energetyczna poinformowała, że w wyniku uderzenia tajfunu ponad półtora miliona osób zostało pozbawionych prądu. Do piątkowego poranka udało się przywrócić dostawy elektryczności do jednej trzeciej z nich.

Eksperci ostrzegają: Skutki zmian klimatu mogą być niszczycielskie

Wietnam nawiedza zazwyczaj w ciągu roku około 10 tajfunów lub burz, jednak Kalmaegi jest już 13. takim zjawiskiem od stycznia. W ocenie naukowców zmiany klimatu, spowodowane działalnością człowieka, sprawiają, że ekstremalne zjawiska pogodowe występują częściej i są bardziej niszczycielskie.

Według krajowego urzędu statystycznego tegoroczne klęski żywiołowe spowodowały w Wietnamie 279 ofiar śmiertelnych lub zaginionych oraz straty w wysokości ponad 2 mld dolarów.

W ostatnich dniach tajfun Kalmaegi spustoszył centralną część Filipin, zwłaszcza na obszarach gęsto zaludnionych. Według najnowszych danych władz w Manili bilans ofiar śmiertelnych wynosi co najmniej 188 (wcześniej informowano o co najmniej 142), a 135 osób jest nadal poszukiwanych. W najbliższych dniach prognozuje się, że w Filipiny ma uderzyć kolejny tajfun - Fung Wong, który może być jeszcze silniejszy niż Kalmaegi.