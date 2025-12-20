"Podejrzana 12-latka z Jeleniej Góry nie jest Ukrainką. Rozpowszechnianie takich bzdur to świadoma dezinformacja, która żeruje na tragedii i podsyca nienawiść pomiędzy Polską a Ukrainą" - poinformowała w komunikacie rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. "Stop dezinformacji!" - zaapelował szef tego resortu Tomasz Siemoniak. Chodzi o 12-latkę, która została zatrzymana w związku z prawdopodobnym zabójstwem 11-latki. Ciało dziewczynki znaleziono w poniedziałek na skwerze na ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, ok. 200 metrów od szkoły, w której się uczyła. Dziś odbędzie się jej pogrzeb. Prezydent Jeleniej Góry ogłosił żałobę w mieście.

Komunikat MSWiA ws. 12-latki podejrzanej o zabójstwo

"Stop fake newsom! Podejrzana 12-latka z Jeleniej Góry nie jest Ukrainką. Rozpowszechnianie takich bzdur to świadoma dezinformacja, która żeruje na tragedii i podsyca nienawiść pomiędzy Polską a Ukrainą" - napisała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

Wpis rzeczniczki resortu spraw wewnętrznych i administracji jest pokłosiem tego, że w internecie - szczególnie w mediach społecznościowych - pojawiło się wiele wpisów przekonujących, że dziewczyna podejrzana o zamordowanie 11-latki z Jeleniej Góry w województwie dolnośląskim jest rzekomo Ukrainką. Resort jednoznacznie zaznaczył, że nie jest to prawda. "Stop dezinformacji!" - napisał minister Tomasz Siemoniak.

Makabra w Jeleniej Górze

Ciało 11-latki znaleziono w poniedziałek 15 grudnia przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, nieopodal miejscowej szkoły. We wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska poinformowała, że w sprawie zatrzymano 12-latkę. Dziewczynki chodziły do tej samej szkoły, znały się z widzenia. Nie jest znany motyw zabójstwa. 

W sądzie w Jeleniej Górze odbyło się w środę posiedzenie ws. śmierci 11-letniej dziewczynki. Wiadomo, że wobec zatrzymanej w związku z tą sprawą 12-latki zastosowano środek tymczasowy. Sąd nie ujawnia jednak żadnych szczegółów.

Prezydent Jeleniej Góry: 20 grudnia dniem żałoby w mieście

"W związku z tragicznymi okolicznościami śmierci 11-latki (...), która zginęła 15 grudnia 2025 roku, ustanawiam sobotę, 20 grudnia 2025 roku, dniem żałoby na terenie Miasta Jelenia Góra. Zwracam się z apelem do organizatorów wszelkich imprez rozrywkowych, wydarzeń kulturalnych i sportowych o rozważenie ich odwołania lub przełożenia. Msza Święta za Duszę Zmarłej odbędzie się w sobotę o godz. 12:00 w kaplicy na Starym Cmentarzu Komunalnym w Jeleniej Górze, natomiast pogrzeb odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu ceremonii żałobnej. Zgodnie z wolą Rodziny Zmarłej proszę o uszanowanie prywatności" - napisał prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.