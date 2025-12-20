8 osób zginęło, a 27 osób zostało rannych w ataku, który przeprowadziła Rosja na Odessę w nocy z piątku na sobotę. "Był to atak rakietowy na obiekt infrastruktury portowej obwodu odeskiego. Część ofiar była w autobusie, który znalazł się w epicentrum uderzenia" - poinformowała w sobotę o poranku Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy, publikując wstrząsające zdjęcia.

Skutki rosyjskiego uderzenia w Odessę w nocy z 19 na 20 grudnia 2025 Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy (ДСНС України) / Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy / Materiały prasowe

Bądź na bieżąco. Polityka, ekonomia, pogoda, sport, kultura, najnowsze informacje z Polski i ze świata - to wszystko znajdziesz na RMF24.pl .

W nocy z piątku na sobotę Rosja przeprowadziła kolejny atak rakietowy na Ukrainę. Rosyjskie pociski spadły w okolicach obiektu infrastruktury portowej obwodu odeskiego i w samej Odessie.

W sobotę rano Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy podała, że zginęło 8 osób, a 27 zostało rannych.

"Część ofiar była w autobusie, który znalazł się w epicentrum uderzenia. Trafino też w ciężarówki i samochody, które stały na parkingu. Wszystkie pożary ugaszono" - poinformowały służby.

W Odessie uszkodzona jest sieć elektryczna oraz wodociągowa.

Skutki rosyjskiego uderzenia w Odessę w nocy z 19 na 20 grudnia 2025 / Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy / Materiały prasowe

Skutki rosyjskiego uderzenia w Odessę w nocy z 19 na 20 grudnia 2025 / Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy / Materiały prasowe

Skutki rosyjskiego uderzenia w Odessę w nocy z 19 na 20 grudnia 2025 / Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy / Materiały prasowe