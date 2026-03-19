Mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się kolejnych istotnych zmian w zasadach płatnego parkowania. Prezydent miasta, Aleksander Miszalski, zaproponował nowe rozwiązania, które mają ułatwić życie kierowcom. Najważniejsze z nich to zniesienie opłat dla posiadaczy Karty Krakowskiej w niedziele w podstrefie A oraz rozszerzenie katalogu dni wolnych od opłat w całej strefie.

Darmowe parkowanie w niedziele dla mieszkańców

Prezydent Aleksander Miszalski idzie za ciosem i ma kolejny pomysł na to, jak poprawić życie mieszkańców Krakowa. Tym razem planuje wprowadzić zmiany w płatnym parkowaniu.

Po wejściu w życie nowych przepisów, posiadacze Karty Krakowskiej będą mogli parkować za darmo w niedziele w podstrefie A. Już teraz osoby posiadające tę kartę korzystają z niższych stawek za parkowanie w Obszarze Płatnego Parkowania.

Przypomnijmy, że do uzyskania Karty Krakowskiej uprawnione są osoby zameldowane na pobyt stały na terenie miasta lub rozliczające podatek dochodowy w Krakowie.



Więcej dni wolnych od opłat

Nowe przepisy przewidują także rozszerzenie listy dni, w których parkowanie w strefie będzie bezpłatne.

Obejmą one następujące dni w roku:



1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

drugi dzień Wielkiej Nocy

1 maja – Święto Pracy

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

Zielone Świątki

Boże Ciało

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Zmiany mają ułatwić korzystanie z parkowania w OPP i wyeliminować niejasności związane z opłatami w dni świąteczne. Jak podkreślają władze miasta, obecny system bywa nieintuicyjny dla kierowców.

"Sytuacja, w której w niektóre dni ustawowo wolne od pracy (niebędące niedzielą) opłata za postój w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania jest pobierana, a w inne nie - jest nieintuicyjna, wobec czego konieczne jest dokonanie korekty" - czytamy w uzasadnieniu zmian.



Więcej czasu na dokonanie opłaty

W ramach nowych przepisów, kierowcy będą mieli 10 minut od zajęcia miejsca postojowego na wniesienie opłaty. Do tej pory było to 7 minut. Przekroczenie tego czasu lub pozostawienie auta dłużej niż określono na bilecie z parkometru, będzie traktowane jako brak opłaty.

Zmiany mają wejść w życie po przyjęciu ich przez Radę Miasta. Celem nowych regulacji jest uproszczenie zasad i zwiększenie komfortu mieszkańców oraz przyjezdnych korzystających z miejskich parkingów.

Prezydent Miszalski i kolejne pomysły

Prezydent Miszalski z nowymi pomysłami idzie jak burza. Przypomnijmy, że kilka dni temu poinformował o tym, że wie jak rozwiązać problem nieprawidłowo parkujących samochodów na ul. Długiej, które notorycznie blokowały ruch tramwajowy.

Na przełomie kwietnia i maja na ulicy Długiej mają pojawić się nowe zasady parkowania.

Warto też przypomnieć, że w Krakowie zakończyła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Podpisy zostały złożone w krakowskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego.

Jeśli wniosek o przeprowadzenie referendum spełni wszystkie wymogi formalne, to głosowanie w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego prawdopodobnie odbędzie się w drugiej połowie maja.