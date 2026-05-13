W Lubinie na Dolnym Śląsku w nocy z wtorku na środę doszło do strzelaniny. Jak poinformowało nieoficjalnie Radio Wrocław, nie żyją dwaj mężczyźni. Do tragedii miało dość w jednym z mieszkań przy ul. Jastrzębiej na osiedlu Przylesie. Ofiary to młode osoby, które miały być znane policji.

W Lubinie w województwie dolnośląskim - na osiedlu Przylesie - dzisiejszej nocy doszło do strzelaniny, w wyniku której miały zginąć dwie osoby. To młodzi mężczyźni, którzy byli znani policji.



Jak podało Radio Wrocław, strzały miały paść na 4. piętrze jednego z bloków. Trzeci mężczyzna, który tam był, trafił do szpitala.

Miasto Lubin w oficjalnym komunikacie podało, że na miejscu tragedii wciąż pracują policjanci oraz prokurator. Lubińska policja potwierdza jedynie, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym.