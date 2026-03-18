W Małopolsce powstanie nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa, które ma chronić szpitale przed coraz częstszymi cyberatakami. Inwestycja o wartości około 10 milionów euro zostanie zrealizowana do końca 2027 roku, a jej głównym elementem będzie serwerownia przy Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Małopolskie Centrum Cyberbezpieczeństwa ma objąć ochroną 14 wojewódzkich szpitali.

Podczas spotkania z mediami marszałek województwa Łukasz Smółka podkreślił, że projekt jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia cyfrowe, z jakimi mierzą się placówki ochrony zdrowia.

Ataki hakerskie mogą prowadzić do blokowania dostępu do informacji medycznych i zakłócać pracę szpitali. Dane wrażliwe mieszkańców, pacjentów są kluczowe i one muszą być dobrze zabezpieczone – zaznaczył Łukasz Smółka.





Nowoczesna serwerownia i stały monitoring

Centrum Cyberbezpieczeństwa będzie pełnić funkcję „tarczy cybernetycznej” poprzez wzmacnianie bezpieczeństwa sieci, systemów i danych medycznych.

W ramach projektu powstanie serwerownia, która zostanie zbudowana przy Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Obsłuży ją zespół specjalistów zatrudnionych do monitorowania i ochrony infrastruktury cyfrowej.

Nową infrastrukturę techniczno-serwerową otrzymają także pozostałe szpitale objęte projektem.



Koszty inwestycji, szacowane na około 10 milionów euro, zostaną pokryte ze środków europejskich. Budowa Małopolskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa ma zakończyć się do końca grudnia 2027 roku.

Inwestycja ma zapewnić mieszkańcom regionu jeszcze większe bezpieczeństwo ich danych medycznych i sprawniejsze funkcjonowanie szpitali w dobie cyfrowych zagrożeń.