W piątek rano we Wrześni (Wielkopolskie) rozpoczęła się akcja saperów związana z usuwaniem niebezpiecznych niewybuchów znalezionych w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 6. W związku z zagrożeniem z okolicznych budynków ewakuowano około 300 osób.

Ewakuacja około 300 mieszkańców Wrześni w związku z niewybuchami/Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował Adam Wojciński z policji we Wrześni, ewakuacja została przeprowadzona ze względu na konieczność wydobycia i przetransportowania niebezpiecznych przedmiotów.

Ewakuacja osób z rejonu zagrożonego prowadzona jest z uwagi na wydobycie i przetransportowanie ujawnionych dwóch granatów F1, artyleryjskiego pocisku odłamkowego kal. 75 mm, dwóch zapalników oraz amunicji strzeleckiej kal. 9 mm - przekazał.

Informacje o niewybuchach służby otrzymały już w środę. Od tego czasu teren został zabezpieczony, a budynek szkoły przy ul. Batorego zamknięto w czwartek.

Szczegóły ewakuacji

Lokalne władze opublikowały komunikat dotyczący działań związanych z usunięciem niewybuchów z nieruchomości przy ul. Batorego 8.

Ewakuacją objęto mieszkańców budynków przy ul. Piastów (numery od 1 do 4) oraz przy ul. Batorego (numery 6, 8, 9, 12 i 13).

Lokatorzy mieli opuścić swoje mieszkania w piątek najpóźniej do godziny 8:30.

Dotarliśmy do wszystkich mieszkańców, wręczyliśmy im ulotki. Zebraliśmy też informacje o osobach, które będą dzisiaj same się ewakuowały oraz o osobach, które my będziemy przewozili do wrzesińskiego Ośrodka Kultury, tam mają zabezpieczone miejsce. Zbieraliśmy także informacje o osobach, które będą wymagały przewiezienia służbami medycznymi, czyli osoby chore, leżące. Będą one zabezpieczone w ośrodku zdrowia - wyjaśnił pełnomocnik ds. wojskowych i obrony cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, Piotr Zdunowski.

Ewakuacja objęła około 300 osób.

Jak zakończymy tę akcję, sprawdzimy bloki i je zaplombujemy. Wtedy dopiero saperzy będą mogli rozpocząć swoje działanie. Są one planowane na godzinę 10:00 - poinformował Piotr Zdunowski.

Według zapowiedzi władz, powrót mieszkańców do domów będzie możliwy po zakończeniu działań saperów, najprawdopodobniej po godzinie 14:00.