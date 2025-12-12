Fraza "Centralny Port Komunikacyjny" przechodzi do historii. Premier Donald Tusk ogłosił, że nowa nazwa tej wielkiej inwestycji, której realizację rozpoczął rząd Prawa i Sprawiedliwości, to Port Polska.

Premier Donald Tusk / Leszek Szymański / PAP

Nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasze poprzednicy zhańbili - zadeklarował Donald Tusk.

Szef rządu tłumaczył na konferencji prasowej, że rebranding jest efektem złych skojarzeń i "fatalnych faktów" związanych z budową największego lotniska w tej części Europy. Nazwa Port Polska ma być symbolicznym nowym otwarciem.

Musieliśmy wyczyścić przedpole zabagnione decyzjami, a raczej pozorami decyzji, machinacjami i kombinacjami poprzedniego rządu. W CPK, tak jak prawie w każdym innym obszarze aktywności państwa, mieliśmy do czynienia z nadużyciami, z pustą dętą propagandą, a czasami ze zwykłą kradzieżą. Tak jak w każdej innej dziedzinie, także tu trzeba było przystąpić do czyszczenia - grzmiał na konferencji lider Koalicji Obywatelskiej.



Donald Tusk przekazał także, że Polskie Porty Lotnicze obejmą pakiet udziałów w spółce, która będzie zarządzać nowym lotniskiem.

Uparliśmy się, że polska gospodarka będzie w sposób mądry i zdecydowany repolonizowana. Jak państwo pamiętacie, największym portem w regionie miała zarządzać spółka zagraniczna - kapitał mieszany australijsko-francuski. Z naszego punku widzenia tym narodowym centrum komunikacyjnym muszą zarządzać Polacy. I zarabiać na tym muszą Polacy i polskie firmy - podkreślił szef rządu. Przekazał, że dzięki nowemu centrum komunikacyjnego stałą pracę znajdzie 30-40 tys. Polaków.

Odejście od nazwy "Centralny Port Komunikacyjny" zapowiadał już pod koniec października minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Nazwa CPK zostanie zmieniona, ponieważ projekt został zmieniony, ma poprawione parametry, jest bardziej funkcjonalny, nie jest scentralizowany - podkreślił minister w TVP Info.

