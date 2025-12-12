Na koniec 2024 roku poza granicami Polski czasowo przebywało niemal 1,5 miliona obywateli naszego kraju – wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego. To o 22 tysiące więcej niż rok wcześniej. Zdecydowana większość polskich emigrantów wybiera kraje Unii Europejskiej.

Na koniec 2024 roku ok. 1,5 mln Polaków przebywa czasowo za granicą, głównie w Europie (94 proc.).

Najpopularniejsze kierunki emigracji to Wielka Brytania (415 tys.), Niemcy (407 tys.), Holandia (132 tys.), Norwegia (78 tys.) i Irlandia (69 tys.).

Od 2019 roku liczba emigrantów spadła z 1,6 mln do około 1,5 mln, z największym spadkiem w Wielkiej Brytanii.

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące rozmiarów i kierunków czasowej emigracji z Polski w latach 2019-2024. Pod uwagę wzięto osoby przebywające za granicą co najmniej 12 miesięcy.

Szacuje się, że w końcu 2024 r. poza granicami Polski przebywało czasowo ok. 1 mln 499 tys. obywateli Polski, tj. o 22 tys. więcej niż w 2023 r.

"Warto podkreślić, że kraje europejskie są najczęstszym (ok. 94 proc.) wyborem kraju zamieszkania długookresowych imigrantów czasowych z Polski" - czytamy w raporcie GUS.

Oznacza to, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy liczba długookresowych emigrantów czasowych z Polski ponownie wzrosła - choć zmiana ta nie jest duża w porównaniu z wcześniejszymi latami.

Europa wciąż najpopularniejsza

Według danych GUS, w Europie w 2024 roku przebywało około 1,4 miliona polskich emigrantów. Najwięcej z nich - aż 869 tysięcy - mieszkało w krajach Unii Europejskiej. Polacy wciąż najchętniej wybierają Wielką Brytanię, Niemcy, Holandię, Norwegię oraz Irlandię.

W szczegółach wygląda to następująco:

Wielka Brytania: 415 tysięcy polskich emigrantów

Niemcy: 407 tysięcy

Holandia: 132 tysiące

Norwegia: 78 tysięcy

Irlandia: 69 tysięcy

Te pięć krajów od lat utrzymuje się w czołówce najczęściej wybieranych kierunków emigracji zarobkowej i czasowej przez Polaków.

Zmiany na mapie polskiej emigracji

Emigracja z Polski / Michał Czernek / PAP

GUS przypomina, że jeszcze w 2019 roku liczba Polaków przebywających za granicą przez co najmniej rok wynosiła nieco ponad 1,6 miliona. W 2020 roku nastąpił spadek tej liczby, a w kolejnych latach - od 2020 do 2024 - utrzymywała się ona na poziomie około 1,5 miliona.

Największy przyrost liczby długookresowych emigrantów odnotowano w Holandii i Szwajcarii - odpowiednio o 28 tysięcy (26,6 proc.) i 8 tysięcy (39,1 proc.) w stosunku do 2019 roku.

Z kolei największe spadki dotyczą Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch - odpowiednio o 132 tysiące (24,1 proc.), 10 tysięcy (2,4 proc.) oraz 8 tysięcy (14,2 proc.).

Brexit wyraźnie wpłynął na polską emigrację

Szczególnie widoczny jest spadek liczby Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii. W 2019 roku liczba emigrantów czasowych z Polski na Wyspach Brytyjskich wynosiła 547 tysięcy. Po opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, na koniec 2020 roku liczba ta spadła o niemal 100 tysięcy - do poziomu 449 tysięcy. W 2024 roku liczba ta wynosi już około 415 tysięcy.

GUS podkreśla, że przedstawione wyniki dla lat 2019-2023 stanowią aktualizację wcześniejszych szacunków, opublikowanych w 2024 roku. Natomiast dane za 2024 rok są wartościami prognozowanymi. Oznacza to, że ostateczne liczby mogą się jeszcze nieznacznie zmienić po uwzględnieniu pełnych danych za mijający rok.