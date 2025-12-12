Przy pl. Bohaterów Getta w Krakowie trwa budowa naziemnego przejścia dla pieszych. To pierwsza inwestycja realizowana w ramach miejskiej inicjatywy „Da Się!”, która ma na celu poprawę dostępności i komfortu poruszania się po mieście.

Nowe przejście dla pieszych - koniec z barierami

Mieszkańcy Krakowa od lat zwracali uwagę na trudności związane z dotarciem na przystanki tramwajowe oraz w kierunku ul. Lwowskiej. Dotychczas najkrótsza droga prowadziła bowiem przez podziemny tunel, co dla wielu osób, zwłaszcza z ograniczoną mobilnością, stanowiło poważną przeszkodę. Pokonanie schodów nie dla wszystkich było możliwe.



Jak informuje krakowski magistrat, Zarząd Dróg Miasta Krakowa rozpoczął właśnie budowę naziemnego przejścia dla pieszych na ul. Na Zjeździe, tuż przy pl. Bohaterów Getta i wylocie ul. Lwowskiej.

Projekt nowej organizacji ruchu został skonsultowany z Magdaleną Mardyłą, koordynatorem ds. dostępności w Gminie Miejskiej Kraków. Przejście będzie w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.





Co się zmieni?

W ramach inwestycji powstaną nowe pasy, zostaną wybudowane krawężniki i oświetlenie, a także pojawi się nowe oznakowanie. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo i komfort pieszych.



Budowa przejścia to dopiero początek większych zmian. Inicjatywa "Da Się!" zakłada realizację inwestycji, które przez lata pozostawały jedynie w sferze planów.

Wśród nich znalazły się m.in. zielone rondo Mogilskie, likwidacja parkingu przed magistratem, nowe zagospodarowanie przestrzeni miejskiej u stóp Wawelu, czy ułatwienia dla pieszych i rowerzystów na Żabińcu.

Jak zapowiedział prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, do 2029 roku miasto przeznaczy na te działania około 70-80 milionów złotych.