Ile zapłacimy za prąd w 2026 r.? Kiedy zostanie wbita pierwsza łopata na budowie elektrowni jądrowej w Polsce? Kiedy koalicja rządowa zacznie obsadzać wakaty w Trybunale Konstytucyjnym? M.in. o to Krzysztof Ziemiec zapyta Miłosza Motykę, ministra energii, polityka PSL. Zapraszamy!

Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM w sobotę będzie Miłosz Motyka, minister energii z PSL. Porozmawiamy m.in. o polityce energetycznej Polski. Zapytamy o ceny prądu w 2026 r. oraz budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Krzysztof Ziemiec zapyta także o przypadające na 13 grudnia dwulecie rządu Donalda Tuska. W rozmowie nie zabraknie innych bieżących wydarzeń politycznych, w tym doniesień ws. obsadzania przez koalicję rządową wakatów w Trybunale Konstytucyjnym.

Miłosz Motyka, minister energii z PSL / Jakub Rutka / RMF24

Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM - Miłosz Motyka

