24 pseudokibiców warszawskiej Legii zostało zatrzymanych w Erywaniu, stolicy Armenii. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, po czwartkowym meczu z FC Noah w ramach Ligi Konferencji, doszło do starć stadionowych chuliganów.

24 pseudokibiców warszawskiej Legii zatrzymanych w Erywaniu, stolicy Armenii (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Od przyjazdu fanów Legii do stolicy Armenii było bardzo niespokojnie.

Gdy doszło do starć stadionowych chuliganów, lokalne służby zatrzymały szesnastu Polaków. Potem znów rozgorzały burdy. Tym razem w ręce policji wpadło ośmiu kibiców Legii.

Z informacji, które uzyskał nasz dziennikarz, wynika, że część osób została już wypuszczona.

Trzy poszkodowane osoby trafiły do szpitala.

Na miejscu działał polski konsul.

Legia za burtą Ligi Konferencji

Stołeczny zespół po porażce z Noah FC 1:2 stracił szansę na awans do kolejnej rundy Ligi Konferencji.

Legia, która przegrała cztery z pięciu meczów, a ograła tylko Szachtar, ma trzy punkty i zajmuje 30. miejsce w tabeli. Do 24., czyli ostatniego premiowanego awansem do barażu o 1/8 finału, traci cztery. Obecnie zajmuje je mistrz Gibraltaru Lincoln Red Imps, z którym warszawianie zagrają u siebie 18 grudnia na zakończenie fazy ligowej.