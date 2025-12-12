Spółka ogłosiła upadłość, prezes jest ścigany listem gończym. 8 tys. wierzycieli zgłosiło wierzytelności w postępowaniu upadłościowym kantoru internetowego Cinkciarz.pl.

Ponad 8 tysięcy wierzycieli zgłosiło swoje roszczenia w postępowaniu upadłościowym internetowego kantoru Cinkciarz.pl.

Ogólna kwota zgłoszonych wierzytelności nie została jeszcze zinwentaryzowana - poinformował syndyk Łukasz Grenda.

Upadłość Cinkciarz.pl została ogłoszona przez zielonogórski sąd rejonowy w październiku 2025 roku.

Wierzyciele mieli 30 dni na zgłoszenie swoich roszczeń przez system Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ).

Syndyk spółki Łukasz Grenda potwierdził, że złożył do akt sprawy ogólne sprawozdanie o stanie masy upadłości. Jest ono dostępne dla uczestników postępowania upadłościowego.

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Cinkciarz.pl w październiku ogłosił zielonogórski sąd rejonowy. Wezwał też wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności syndykowi. Zgłoszenie to można było złożyć przez 30 dni poprzez system Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ); zrobiło to ponad 8 tys. wierzycieli. Z uwagi na specyfikę systemu KRZ ogólna kwota zgłoszeń nie została jeszcze zinwentaryzowana - podkreślił Grenda.

Wyjaśnił, że obecnie prowadzi czynności wstępne postępowania upadłościowego, inwentaryzując majątek dłużnika.

Z uwagi na fakt, iż dłużnik stanowił uprzednio podmiot trwającego postępowania karnego, jego majątek został w dużej mierze zabezpieczony przez prokuraturę. W tym zakresie prowadzimy czynności związane z objęciem tego majątku - poinformował Grenda.

Przekazał, że dotąd ustalił istnienie środków pieniężnych na licznych rachunkach bankowych, środków pieniężnych w depozycie sądowym, znaków towarowych, udziałów w spółkach oraz nielicznych ruchomości.

Pytany o to, jakie są największe wyzwania lub ryzyka, które mogą wpłynąć na przebieg postępowania upadłościowego i wypłatę środków wierzycielom, przekazał, że dużym wyzwaniem jest bardzo duża liczba zgłoszeń wierzytelności, jak i ich specyfika.

Spółka Cinkciarz.pl świadczyła swoje usługi w skomplikowanej relacji prawnej z innymi spółkami z grupy. Zadaniem syndyka będzie prawidłowa klasyfikacja prawna zgłoszeń oraz ich weryfikacja fiskalna - poinformował.

Jak dodał, wierzyciele często nie mają wiedzy o stanie swoich zobowiązań, a z uwagi na specyficzną sytuację spółki, której organy objęte są postępowaniem karnym, dostęp do informacji jest istotnie utrudniony.

Zarzuty i list gończy

Od października ub. roku poznańska prokuratura regionalna prowadzi postępowanie karne dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut Cinkciarz.pl. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy.

Dotąd zarzuty w sprawie usłyszeli: członek zarządu Cinkciarz.pl oraz główna księgowa i prokurentka spółki Cinkciarz.pl Monika J. Prezes zarządu Cinkciarz.pl sp. z o.o. Marcin P. przebywa poza krajem; jest poszukiwany listem gończym.

Pod koniec września tego roku prokuratura poinformowała, że łączna wartość szkód, jakie miał wyrządzić klientom prezes spółki, wynosi ponad 125 mln zł.