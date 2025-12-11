​W Polsce od lat funkcjonuje przekonanie, że stawka CIT wynosi 19 proc. Tymczasem - jak ustaliła "Rzeczpospolita" - w praktyce największe grupy giełdowe w Polsce płacą znacznie więcej. Średnia efektywna stawka podatkowa (ESP) w 2024 r. sięgnęła aż 33 proc.

Jak wskazuje dziennik, raport Grant Thorntona obnaża mit o 19-proc. podatku.

"W rzeczywistości średnia efektywna stawka podatkowa (ESP) dla największych grup z GPW w 2024 r. wyniosła aż 33 proc., niemal dwukrotnie przewyższając stawkę nominalną. Co więcej, presja na wzrost obciążeń wcale nie maleje. Stawka podatkowa jest teraz o prawie 7 pkt proc. wyższa od średniej z ostatniej dekady. Jest też wyższa niż w 2022 r. (28 proc.) i 2023 r. (30 proc.)" - podaje "Rzeczpospolita".

Grzegorz Szysz, partner w departamencie doradztwa Grant Thornton, podkreśla, że "to kiepska wiadomość dla właścicieli i inwestorów".

Jak dodaje, średnia ESP w wysokości 33 proc. nie jest jednorazowym przypadkiem, lecz poziomem utrwalonym w ostatnich latach.

Przedsiębiorcy źle oceniają stabilność przepisów

Eksperci zwracają uwagę, że nominalna stawka podatku to tylko część problemu. Jak wynika z raportu MDDP przygotowanego we współpracy z Konfederacją Lewiatan, przedsiębiorcy źle oceniają stabilność przepisów (84 proc.), ich przejrzystość (73 proc.), poziom obowiązków administracyjnych (78 proc.) oraz sprawiedliwość systemu podatkowego (62 proc.).

"Rzeczpospolita" zwraca również uwagę, że polski system podatkowy wypada słabo w rankingach międzynarodowych. W najnowszym International Tax Competitiveness Index Polska zajmuje dopiero 35. miejsce na 38 krajów OECD, spadając o cztery pozycje względem ubiegłego roku. Gorzej od Polski wypadły tylko Kolumbia, Włochy i Francja.



