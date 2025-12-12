Moskiewski sąd "wziął się" za Międzynarodowy Trybunał Karny, skazując zaocznie prokuratura Karima Khana i ośmiu sędziów, w tym Polaka. Decyzja jest reakcją na wydany w 2023 r. nakaz aresztowania Władimira Putina i Marii Lwowej-Biełowej, co w ocenie Rosji było "bezprawnym" posunięciem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Niezależny rosyjski portal Meduza podaje, powołując się na komunikat prokuratury generalnej w Moskwie, że tamtejszy sąd skazał zaocznie prokuratora i ośmiu sędziów Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) pod zarzutem "nielegalnego ścigania rosyjskich obywateli".

Prokurator MTK Karim Khan został uznany winnym wydania "świadomie bezprawnych nakazów aresztowania obywateli Rosji". Został skazany na 15 lat pozbawienia wolności, z czego pierwszych 10 lat ma spędzić w kolonii karnej, a pozostały czas - w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

Pozostali oskarżeni zostali skazani zaocznie na kary więzienia od 3,5 do 15 lat więzienia. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wymienił ich nazwiska:

Japonka Tomoko Akane - prezes MTK i sędzia,

- prezes MTK i sędzia, Włoch Rosario Salvatore Aitala - sędzia,

- sędzia, Kostarykanin Sergio Gerardo Ugalde Godínez - sędzia,

- sędzia, Tunezyjczyk Haykel Ben Mahfoudh - sędzia,

- sędzia, Niemiec Bertram Schmitt - były sędzia,

- były sędzia, Polak Piotr Józef Hofmański - były prezes MTK, były sędzia.

były prezes MTK, były sędzia. Peruwianka Luz del Carmen Ibáñez Carranza - była I wiceprezes MTK, sędzia.

- była I wiceprezes MTK, sędzia. Beninka Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou - II wiceprezes MTK, sędzia.

Prof. Piotr Hofmański na zdjęciu z marca 2025 r. / Andrzej Jackowski / PAP

Nakaz aresztowania Władimira Putina i Marii Lwowej-Biełowej

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze 17 marca 2023 roku wydał nakazy aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina oraz rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Bielowej. Decyzja ta była związana z podejrzeniem o zbrodnie wojenne, a konkretnie o nielegalne deportacje i przesiedlenia dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

Według MTK istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że zarówno Putin, jak i Lwowa-Bielowa ponoszą odpowiedzialność karną za bezprawne wywożenie dzieci ukraińskich, co jest naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego. Trybunał podkreślił, że działania te miały miejsce co najmniej od 24 lutego 2022 roku, czyli od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

Nakaz aresztowania oznacza, że państwa będące stronami Statutu Rzymskiego (dokumentu założycielskiego MTK) mają obowiązek zatrzymać Putina i Lwową-Bielową, jeśli znajdą się one na ich terytorium. Rosja nie uznaje jurysdykcji MTK i odrzuciła oskarżenia, nazywając je bezpodstawnymi.