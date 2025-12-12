Zostały ostatnie dni na złożenie wniosku o bon ciepłowniczy za okres od lipca do grudnia 2025 r. - można to zrobić tylko do poniedziałku 15 grudnia. To jednorazowa dopłata dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, które zmagają się ze skokowym wzrostem cen ciepła. Aby otrzymać bon ciepłowniczy, należy spełnić m.in. kryterium dochodowe.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Czym jest bon ciepłowniczy?

Bon ciepłowniczy to świadczenie pieniężne przeznaczone dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, które dotknięte zostały nagłymi podwyżkami cen ciepła systemowego. Wzrosty cen to efekt zniesienia mechanizmu tzw. maksymalnej ceny dostawy ciepła, który przestał obowiązywać z końcem czerwca tego roku. Bon ma na celu wesprzeć te gospodarstwa domowe, dla których podwyżka opłat za ogrzewanie stanowi - ze względu na nieduże dochody - wyzwanie finansowe.

O wsparcie będzie można wnioskować dwukrotnie: za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025, a także za cały 2026 rok.

Na złożenie wniosku za drugie półrocze 2025 r. zostało tylko kilka dni - czas jest do poniedziałku 15 grudnia. Można to zrobić osobiście w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania albo wysłać pocztą. Jest też opcja elektronicznego złożenia wniosku przez stronę gov.pl, platformę ePUAP lub aplikację mObywatel.

Komu przysługuje bon ciepłowniczy?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, świadczenie to przysługuje:

gospodarstwom jednoosobowym , których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 3272,69 zł;

, których przeciętny miesięczny dochód gospodarstwom wieloosobowym, w których dochód na jedną osobę nie przekracza 2454,52 zł.

Dodatkowym warunkiem otrzymania bonu jest korzystanie z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne, którego jednoskładnikowa cena netto w danej grupie taryfowej przekracza 170 zł za gigadżul (GJ).

Wysokość bonu ciepłowniczego

Kwota wsparcia, jaką można otrzymać zależy od ceny ciepła netto płaconej przez gospodarstwo domowe. W przypadku okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku bon przyznawany jest według następujących progów:

500 zł przysługuje, gdy cena za GJ przekracza 170 zł, ale nie przekracza 200 zł;

przysługuje, gdy cena za GJ 1000 zł przyznaje się, gdy cena mieści się w przedziale powyżej 200 zł do 230 zł;

przyznaje się, gdy cena mieści się w przedziale 1750 zł otrzymają gospodarstwa domowe, które płacą za ciepło więcej niż 230 zł za GJ.

W kolejnym okresie, obejmującym cały 2026 rok, wartość wsparcia wzrośnie. Gospodarstwa domowe otrzymają 1000 zł, jeśli cena netto wynosi powyżej 170 zł do 200 zł za GJ. Przy stawkach powyżej 200 zł do 230 zł za GJ bon wyniesie 2000 zł, a gdy cena przekracza 230 zł za GJ, wysokość bonu wzrośnie do 3500 zł.

"Złotówka za złotówkę"

Bon ciepłowniczy będzie wypłacany w kwocie zgodnej z kryterium cenowym, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Oznacza to, że świadczenie przysługuje również osobom, które przekroczą kryterium dochodowe, jednak w takim przypadku kwota bonu zostanie odpowiednio pomniejszona o kwotę przekroczenia.

Jednocześnie minimalna wysokość wypłacanego bonu ciepłowniczego została ustalona na poziomie 20 zł.