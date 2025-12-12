Mijają dwa lata od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. Były "fatalne dla kraju", a "są przedstawiane jako lata postępu" - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak dodał, ten postęp najlepiej obrazuje to, że "marszałkiem Sejmu jest komunistyczny działacz Włodzimierz Czarzasty".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński / Tomasz Gzell / PAP

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas piątkowej konferencji prasowej ostro skrytykował dwa lata działalności rządu Donalda Tuska.

Kaczyński ocenił, że rząd nie wywiązuje się ze swoich wyborczych obietnic i doprowadził do "ogromnego kryzysu finansów publicznych".

Jego zdaniem obecne władze odpowiadają m.in. za podwyższenie VAT na żywność, likwidację tarcz energetycznych oraz spowolnienie lub zatrzymanie inwestycji.

Jarosław Kaczyński na piątkowej konferencji prasowej podsumował dwa lata działalności obecnego rządu. Jego zdaniem nie wywiązuje się on ze swoich wyborczych obietnic; zarzucił rządowi m.in. podwyższenie VAT na żywność, likwidację tarcz energetycznych, spowolnienie lub zatrzymanie inwestycji oraz "ogromny kryzys finansów publicznych".

Kryzys ten, według Kaczyńskiego, najboleśniej przejawia się w problemach systemu ochrony zdrowia.

Szef PiS skrytykował również działania rządu w zakresie kształtowania polityki zagranicznej czy spowolnienia inwestycji lokalnych.

Te dwa fatalne dla kraju lata są dzisiaj przedstawiane jako lata postępu, a ten postęp może najlepiej można opisać przez jedną osobę. Co prawda, jest to opis tylko symboliczny, (...) drugą osobą w państwie jest pan (Włodzimierz) Czarzasty, jak wiadomo, działacz komunistyczny - powiedział, odnosząc się do pełnienia przez lidera Lewicy funkcji marszałka Sejmu.

Billboardy PiS

Także z okazji dwulecia rządu Tuska PiS organizuje specjalną akcję informacyjną.

Politycy PiS zaprezentowali billboardy, łudząco przypominające te, które zamówił rząd i od kilku tygodni można je zobaczyć na ulicach całego kraju.

Zamiast rządowego hasła "Robimy Nie Gadamy" PiS prezentuje hasło "Gadają Nie Robią".