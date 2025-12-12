Mijają dwa lata od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. Były "fatalne dla kraju", a "są przedstawiane jako lata postępu" - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak dodał, ten postęp najlepiej obrazuje to, że "marszałkiem Sejmu jest komunistyczny działacz Włodzimierz Czarzasty".
- Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas piątkowej konferencji prasowej ostro skrytykował dwa lata działalności rządu Donalda Tuska.
- Kaczyński ocenił, że rząd nie wywiązuje się ze swoich wyborczych obietnic i doprowadził do "ogromnego kryzysu finansów publicznych".
- Jego zdaniem obecne władze odpowiadają m.in. za podwyższenie VAT na żywność, likwidację tarcz energetycznych oraz spowolnienie lub zatrzymanie inwestycji.
Kryzys ten, według Kaczyńskiego, najboleśniej przejawia się w problemach systemu ochrony zdrowia.
Szef PiS skrytykował również działania rządu w zakresie kształtowania polityki zagranicznej czy spowolnienia inwestycji lokalnych.
Te dwa fatalne dla kraju lata są dzisiaj przedstawiane jako lata postępu, a ten postęp może najlepiej można opisać przez jedną osobę. Co prawda, jest to opis tylko symboliczny, (...) drugą osobą w państwie jest pan (Włodzimierz) Czarzasty, jak wiadomo, działacz komunistyczny - powiedział, odnosząc się do pełnienia przez lidera Lewicy funkcji marszałka Sejmu.
Także z okazji dwulecia rządu Tuska PiS organizuje specjalną akcję informacyjną.
Politycy PiS zaprezentowali billboardy, łudząco przypominające te, które zamówił rząd i od kilku tygodni można je zobaczyć na ulicach całego kraju.
Zamiast rządowego hasła "Robimy Nie Gadamy" PiS prezentuje hasło "Gadają Nie Robią".