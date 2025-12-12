Na teren Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wtargnął 25-letni mężczyzna, który miał przy sobie ostre narzędzie. Na szczęście został obezwładniony przez ochroniarzy i przekazany policji. Nikomu nic się ni stało.

Mężczyzna z nożem pojawił się na krakowskiej uczelni / Shutterstock

W piątek około godz. 8.00 25-letni mężczyzna z ostrym narzędziem wtargnął na teren Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i miał grozić osobom tam przebywającym.

Agresor został szybko obezwładniony przez ochroniarzy, a następnie przekazany w ręce policji.

Ten człowiek wykrzykiwał jakieś irracjonalne groźby. Zauważyli go pracownicy uczelni. Przekazali tę informację do ochrony. Ochroniarze uczelni błyskawicznie tego człowieka ujęli i przekazali policjantom, którzy przyjechali na miejsce - powiedziała RMF FM podinsp. Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.

Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Z uwagi na irracjonalne zachowanie zatrzymanego, na miejsce została wezwana karetka pogotowia.

25-latek został przewieziony do szpitala na badania.

Władze uczelni dziękują

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Bernard Ziębicki dziękuje pracownikom i ochroniarzom uczelni oraz policji za czujność i szybką akcję zatrzymania dziwnie zachowującego się młodego mężczyzny.



Dzięki sprawnej współpracy wszystkich zaangażowanych stron udało się zapobiec możliwym konsekwencjom - powiedziała rzeczniczka prasowa uczelni Joanna Lorenc.



