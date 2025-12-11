Grupa kibiców z Hiszpanii została pobita w nocy na trasie S8 między Warszawą a Białymstokiem - dowiedział się reporter RMF FM. Zamaskowani napastnicy najpierw zatrzymali, a potem siłą wtargnęli do autokaru, którym jechali Hiszpanie.

W związku z tymi wydarzeniami policja zatrzymała cztery osoby / Shutterstock

W okolicach Ostrowi Mazowieckiej drogę autokarowi, którym jechali Hiszpanie, zablokowały dwa auta osobowe. Kiedy autobusy stanęły na S8, uzbrojeni w młotki i pałki teleskopowe napastnicy siłą wtargnęli do środka, rozpoczynając bójkę.

Według nieoficjalnych ustaleń RMF FM - napastników było około pięćdziesięciu. Rannych w tym zajściu zostało dziesięć osób - dziewięciu Hiszpanów i jeden Polak. Trzy osoby trafiły do szpitali.

Kobieta i trzech mężczyzn zatrzymanych

Sprawcy - jak zeznali świadkowie - się rozbiegli. Na miejsce wezwano oddziały policji, które przeszukały okolice.

W związku z tymi wydarzeniami policja zatrzymała cztery osoby. Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz RMF FM, to kobieta i trzech mężczyzn. Wszyscy są znani policji.

Siedzieli w dwóch samochodach na drodze serwisowej przy S8. W pojazdach funkcjonariusze znaleźli nożyce do cięcia drutu i szaliki w barwach Jagiellonii Białystok. Wiadomo, że napastnicy dostali się na trasę, przecinając ogrodzenie.

Dziś w Białymstoku o 18:45 mecz Ligi Konferencji. Jagiellonia Białystok zmierzy się z hiszpańskim Rayo Vallecano.