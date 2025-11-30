​Dorośli krakowianie, którzy nie są już objęci kalendarzem obowiązkowych szczepień, mogą skorzystać nowego bezpłatnego programu. W stolicy Małopolski kwalifikujący się dorośli będą mogli za darmo zaszczepić się na krztusiec - poinformował w niedzielę prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. To odpowiedź na alarmujący wzrost zachorowań na tę chorobę w mieście. Program pozwoli zaoszczędzić niemałą sumę - standardowo koszt takiego szczepienia dla dorosłych waha się od 100 zł do nawet 250 zł lub więcej.

Bezpłatne szczepienia na krztusiec w Krakowie

"Zaszczepienie się to nie tylko ochrona własna, ale też - i może przede wszystkim - ochrona najmłodszych i tych, którym choroba zagraża najbardziej" - zachęcał prezydent Miszalski we wpisie, w którym ogłosił uruchomienie nowego bezpłatnego programu dla krakowian.

W stolicy Małopolski, w wybranych placówkach wyłonionych w konkursie, będzie można bezpłatnie zaszczepić się na krztusiec.

Uprawnieni do darmowego szczepienia będą dorośli mieszkańcy Krakowa, którzy nie są już objęci kalendarzem obowiązkowych szczepień. Kwalifikować się będą między innymi osoby, które nie były szczepione przeciw krztuścowi w ciągu ostatnich 10 lat; 19-latkowie, którzy nie otrzymali szczepienia przypominającego, czy osoby z nieznaną historią szczepień, które nie podlegają refundacji szczepień publicznych.

Zgodnie z zapowiedziami program nie obejmuje osób, które są już uprawnione do bezpłatnych szczepień.

Program stanowi odpowiedź na alarmujący wzrost zachorowalności na krztusiec w Krakowie w ostatnim czasie. W zeszłym roku odnotowano 1237 przypadków tej choroby, podczas gdy w 2023 r. było ich 32. To oznacza wzrost o ponad 3800 proc.

"Dlatego wspólnie z władzami województwa uruchamiamy program bezpłatnych szczepień ochronnych, dostępnych dla dorosłych krakowian, którzy nie są już objęci obowiązkowym kalendarzem szczepień" - zapowiedział prezydent.

Ten program pozwoli zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Standardowo dla dorosłych, szczepienie na krztusiec kosztuje od 100 zł do nawet 250 zł lub więcej, w zależności m.in. od przychodni.

Krztusiec - groźna choroba dróg oddechowych

Krztusiec, znany również jako koklusz, to ostra choroba dróg oddechowych wywoływana przez bakterię Bordetella pertussis. Do zakażenia dochodzi głównie drogą kropelkową - bakterie przenoszą się w powietrzu podczas kaszlu, kichania czy rozmowy z osobą chorą.

Choroba charakteryzuje się początkowym przebiegiem podobnym do grypy czy przeziębienia. Z czasem do objawów do chodzi napadowy kaszel oraz duszności. Napady kaszlu mogą prowadzić do wybroczyn, obrzęku, a nawet sinicy twarzy.

Krztusiec jest szczególnie niebezpieczny dla niemowląt i małych dzieci, u których może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zapalenie płuc, bezdechy, drgawki, encefalopatia (uszkodzenie mózgu), a nawet zgon. U nastolatków mogą wystąpić omdlenia, zaburzenia snu, nietrzymanie moczu i stolca, a także złamania żeber. Dorośli najczęściej zmagają się z przewlekłym kaszlem, który może utrzymywać się nawet przez trzy miesiące. Przebieg choroby u tej grupy jest często nietypowy, co utrudnia szybkie rozpoznanie i opóźnia wdrożenie leczenia.

Podstawową metodą w walce z krztuścem są szczepienia. W Polsce w ramach obowiązkowego kalendarza szczepień dla dzieci dostępne są szczepionki, podawane poprzez jedną iniekcję, przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTP).

Jednak eksperci zauważają, że wzrost liczby przypadków krztuśca wynika z kilku czynników. Najważniejszym z nich jest wygasanie odporności poszczepiennej - z czasem poziom przeciwciał ochronnych spada, co zwiększa podatność na zakażenie. Dodatkowo, ani szczepienie, ani przebycie choroby nie zapewniają trwałej odporności, dlatego na krztusiec można zachorować wielokrotnie.