Od najbliższej niedzieli, 22 lutego, na ulicę Starowiślną w Krakowie powróci ruch tramwajowy i autobusowy. Przez ostatnie półtora miesiąca ulica była wyłączona z komunikacji miejskiej z powodu awaryjnego remontu torowiska.

Tramwaje i autobusy wracają na ul. Starowiślną / Zarząd Dróg Miasta Krakowa /

Jak podał we wtorek Zarząd Transportu Publicznego, w związku z zakończeniem prac, linie tramwajowe nr 3, 17, 24, 69 i 669 wrócą na swoje stałe trasy przez ul. Starowiślną.

Dla linii 69 i 669 nadal obowiązywać będzie zmiana trasy związana z przebudową skrzyżowania ulic Straszewskiego i Piłsudskiego.

Na linii nr 13 przywrócona zostanie częstotliwość kursowania co 7,5 minuty w godzinach szczytu w dni powszednie. Zlikwidowana zostanie natomiast zastępcza linia autobusowa nr 703 oraz tymczasowy przystanek "Św. Wawrzyńca" na ul. Podgórskiej.

Remont ważnej miejskiej arterii

Ulica Starowiślna to jedna z kluczowych tras tramwajowych w Krakowie. Prace naprawcze miały charakter awaryjny i podtrzymujący - obejmowały wymianę fragmentów zużytych odcinków szyn od ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich. Koszt remontu oszacowano na około 2 mln zł.

W trakcie robót ulica była zamknięta dla ruchu na odcinku od przystanku "Starowiślna" do "Plac Bohaterów Getta". Obecnie ruch samochodowy na Starowiślnej odbywa się wyłącznie w kierunku mostu.

W planach jest jeszcze gruntowny remont arterii. Dyskutuje się m.in. nad koncepcją, by ruch samochodowy na Starowiślnej odbywał się tylko w jednym kierunku.