W przyszły czwartek, 4 grudnia, kierowcy będą mogli przejechać udostępnionym do użytku, liczącym 2,6 km, fragmentem drogi ekspresowej S7 w Krakowie - od węzła Grębałów do węzła Nowa Huta. Z uwagi na to, że będzie to wciąż plac budowy, samochody pojadą tylko jednym pasem w każdym kierunku. Według zapowiedzi zarządcy dróg, w drugiej połowie 2026 roku planowane jest otwarcie węzła Mistrzejowice i tym samym zamknięcie pełnego ringu IV obwodnicy Krakowa.

Budowa S7 w Krakowie (s7widoma-krakow.pl) / GDDKiA Kraków /

Od 4 grudnia kierowcy będą mogli jeździć nowym fragmentem trasy S7 w Krakowie, choć obowiązywać tam będą ograniczenia prędkości ze względu na trwające prace.

W okolicy ul. Ujastek Mogilski nadal będą prowadzone prace, a zjazd z tej ulicy na S7 będzie niemożliwy przez kilka miesięcy.

Planowane pełne otwarcie węzła Mistrzejowice i zamknięcie ringu IV obwodnicy Krakowa zaplanowano na drugą połowę 2026 roku.

Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował dzisiaj, że nowy fragment trasy S7 zostanie udostępniony kierowcom w czwartek (4 grudnia) około godz. 12. Z uwagi na to, że formalnie będzie to wciąż plac budowy, obowiązywać będzie tam ograniczenie prędkości do 60 km/h, w miejscach przejazdu między jezdniami, tzw. przewiązek, do 40 km/h.

Nie udostępnimy w całości obu jezdni. Na jezdni prowadzącej w kierunku Warszawy, w okolicy obecnego zjazdu na ul. Ujastek Mogilski, będą trwały ostatnie prace związane z położeniem nawierzchni - zapowiedział przedstawiciel GDDKiA.

Po ułożeniu nawierzchni w tym miejscu przywrócony zostanie wyjazd z trasy S7 na ul. Ujastek Mogilski. Nie będzie możliwości zjazdu z ul. Ujastek Mogilski na trasę S7. To rozwiązanie będzie utrzymane jeszcze przez kilka miesięcy.

Kiedy zamknięcie pełnego ringu Krakowa?

W grudniu 2024 r. GDDKiA oddała do użytkowania liczący 13,3 km odcinek trasy S7 od węzła Widoma do budowanego węzła Mistrzejowice.

W budowie wciąż pozostaje 5-kilometrowy odcinek od węzła Mistrzejowice do węzła Nowa Huta. Na tym odcinku znajduje się 29 obiektów - mostów, wiaduktów i estakad.

Według zapowiedzi zarządcy dróg, w drugiej połowie 2026 roku planowane jest otwarcie węzła Mistrzejowice i tym samym zamknięcie pełnego ringu IV obwodnicy Krakowa.

Koszt inwestycji to prawie 1,7 mld zł, z czego blisko 956 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich. Odcinek buduje konsorcjum Gulermak (lider), Gűlermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhűt oraz Mosty Łódź.