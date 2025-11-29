72-letni mężczyzna zginął w wyniku pożaru domu w Czechówce koło Myślenic (woj. małopolskie). Na miejscu zdarzenia pracują policjanci.

Rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły przekazał, że pożar domu w Czechówce w powiecie myślenickim wybuchł ok. godz. 6:15.

Potwierdzono silne zadymienie oraz nadpaloną część podłogi i drzwi w rejonie pieca - relacjonował.

Z budynku, jeszcze przed przybyciem służb, ewakuowano 72-latka. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził jego zgon.

Strażacy przelali nadpalone elementy konstrukcji i przeprowadzili prace rozbiórkowe. W działaniach brało udział 10 strażaków - poinformował Ciepły.



Na miejscu zdarzenia pracują policjanci. Okoliczności pojawienia się ognia będą wyjaśniane.

Strażacy przypominają, że sezon grzewczy to czas największego ryzyka pożarów i zatruć tlenkiem węgla. Apelują o montowanie w domach czujek czadu, które mogą nas ochronić przed śmiertelnie niebezpiecznym zagrożeniem.