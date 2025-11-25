Negocjacje o zakończeniu wojny w Ukrainie toczą się na wielu frontach. Jak podaje agencja Reutera, powołując się na doniesienia "Financial Times", do stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich na rozmowy z szefem wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) i delegacją Rosji przybył amerykański sekretarz sił lądowych Dan Driscoll.

Driscoll rozpoczął rozmowy z rosyjskimi przedstawicielami już w poniedziałek, a kolejne spotkania zaplanowano na wtorek.

Celem spotkań jest omówienie procesu pokojowego i przyspieszenie negocjacji w sprawie zawieszenia broni w trwającej prawie cztery lata wojnie rosyjsko-ukraińskiej.

USA negocjują z Rosją i Ukrainą

Informując o rozmowach w Abu Zabi, stacja CBS nie wymieniała wśród uczestników strony ukraińskiej. Sekretarz Driscoll spotkał się z członkami delegacji rosyjskiej na kilka godzin w Abu Zabi. Ma się z nimi spotkać ponownie w ciągu dnia, aby omówić proces pokojowy i przyspieszyć negocjacje pokojowe - powiedział CBS News przedstawiciel USA.

Nie jest jasne, kto jeszcze wchodzi w skład delegacji Stanów Zjednoczonych w Abu Zabi.

Spotkania odbywają się w kontekście działań, mających na celu doprowadzenie do zawieszenia broni w trwającej już prawie cztery lata wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Przedstawiciele USA prowadzą rozmowy z wysłannikami obu krajów - podkreślił CBS.

W weekend Driscoll, sekretarz stanu Marco Rubio, wysłannik Trumpa, Steve Witkoff, zięć prezydenta Jared Kushner oraz dyplomaci z Ukrainy i europejskich sojuszników rozmawiali w Genewie.

Spotkanie Driscolla z rosyjskimi urzędnikami w Abu Zabi nastąpiło po jego wizycie w stolicy Ukrainy w zeszłym tygodniu.

Już tylko 19 punktów pokojowego planu Trumpa

Portal Politico podkreślił, że Driscoll przedstawia amerykański plan zawężony z pierwotnych 28 punktów do około 19. Najbardziej wrażliwe kwestie, związane z żądaniami oddania przez Kijów terytoriów Ukrainy, pozostawiono do omówienia prezydentowi Donaldowi Trumpowi i prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i instytucji UE spotkali się osobno z Amerykanami i Ukraińcami w weekend. Nie jesteśmy pewni, dokąd to wszystko doprowadzi, ale w Genewie nastąpił pewien postęp - powiedział Politico jeden z europejskich dyplomatów. Przed nami jeszcze długa droga i Rosjanie z pewnością będą naciskać - dodał.

We wtorek odbędzie się wirtualne spotkanie "koalicji chętnych", grupy około 50 krajów, które zobowiązały się wspierać Ukrainę. Celem spotkania będzie omówienie negocjacji i skoordynowanie nowego wsparcia wojskowego dla Ukrainy - przekazało Politico.

Wszyscy jesteśmy absolutnie skupieni na tym, co musimy osiągnąć, aby wyjść z tej sytuacji, a mianowicie na sprawiedliwym i trwałym pokoju - powiedział brytyjski premier Keir Starmer.