Plaża Monte Clerigo w Portugalii została uznana za najlepszą w Europie przez ekspertów European Best Destinations. To miejsce zachwyca autentycznością, dziką naturą i spokojem, oferując jednocześnie luksus z dala od tłumów.

/ Shutterstock

Monte Clerigo w Portugalii uznana za najlepszą plażę Europy w 2026 roku.

Plaża znajduje się w Parku Narodowym Południowo-Zachodniego Alentejo i Wybrzeża Vicenzy.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Położona w południowo-zachodniej części Portugalii plaża Monte Clerigo zdobyła tytuł najlepszej plaży Europy według prestiżowego rankingu European Best Destinations. Eksperci docenili ten niezwykły zakątek za autentyczność, dziewiczą przyrodę oraz nienachalny luksus, który pozwala odpocząć z dala od zatłoczonych kurortów.

Monte Clerigo to miejsce, gdzie czas płynie wolniej. Otoczona przez Park Narodowy Południowo-Zachodniego Alentejo i Wybrzeża Vicenzy, plaża zachwyca nie tylko szerokim, złocistym pasem piasku, ale również spektakularnymi widokami na Atlantyk. To idealna propozycja dla osób szukających kontaktu z naturą oraz spokoju, którego często brakuje w popularnych, komercyjnych miejscowościach wypoczynkowych.

Raj dla surferów i rodzin z dziećmi

Monte Clerigo słynie z silnych atlantyckich fal i wiatrów, które przyciągają miłośników surfingu z całej Europy. To właśnie tutaj można poczuć prawdziwą adrenalinę, mierząc się z żywiołem oceanu. Jednak plaża jest także przyjazna rodzinom z dziećmi - podczas odpływu na piasku tworzą się płytkie, naturalne baseny skalne i laguny, które są bezpieczne nawet dla najmłodszych.

Odwiedzający mają również do dyspozycji liczne szlaki turystyczne prowadzące przez malownicze tereny parku narodowego. To doskonała okazja, by połączyć relaks na plaży z aktywnym wypoczynkiem na łonie natury.

Monte Clerigo oferuje nie tylko piękne krajobrazy, ale także komfortowe warunki zakwaterowania. W okolicy dostępne są nowoczesne, designerskie wille, których ceny potrafią być nawet trzykrotnie niższe niż w prestiżowych portugalskich kurortach, takich jak Comporta. Dzięki temu Monte Clerigo staje się atrakcyjną alternatywą dla osób ceniących wysoki standard wypoczynku, ale niechętnych tłumom i wygórowanym cenom.

Grecja zdominowała ranking

Choć Monte Clerigo zdobyła pierwsze miejsce, to tegoroczny ranking European Best Destinations został zdominowany przez Grecję. Aż pięć greckich plaż znalazło się w pierwszej dziesiątce zestawienia. Na drugim miejscu uplasowała się słynąca z turkusowej wody plaża Voutoumi na wyspie Antipaxos, położonej na południowy zachód od Korfu. Trzecie miejsce przypadło plaży Fteri na Kefalonii, otoczonej majestatycznymi, jasnymi klifami wapiennymi.

Tuż za podium znalazła się Elafonisi na Krecie, zachwycająca unikalnym, różowym odcieniem piasku. Pierwszą piątkę zamyka włoska perła - plaża Bogliasco, położona niedaleko Genui.