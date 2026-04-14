​We wtorek kierowcy mogą liczyć na niższe ceny paliw na stacjach. Ministerstwo Energii ogłosiło nowe maksymalne stawki. Obniżka dotyczy zarówno benzyny 95 i 98, jak i oleju napędowego.

Ministerstwo Energii opublikowało najnowsze obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw, które obowiązują od wtorku, 14 kwietnia 2026 roku. Zgodnie z dokumentem, litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,12 zł, benzyny 98 - 6,70 zł, a oleju napędowego - 7,58 zł. To spadek w porównaniu z poprzednimi dniami.

Dla porównania, od soboty do poniedziałku (11-13 kwietnia) maksymalna cena benzyny 95 wynosiła 6,14 zł za litr, benzyny 98 - 6,73 zł, a oleju napędowego - aż 7,68 zł za litr. Oznacza to, że kierowcy mogą teraz zaoszczędzić kilka groszy na każdym litrze tankowanego paliwa.

Jak ustalane są maksymalne ceny paliw?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Ministerstwo Energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Nowe stawki zaczynają obowiązywać od dnia następującego po ich ogłoszeniu w Monitorze Polskim. W przypadku, gdy obwieszczenie przypada przed dniami wolnymi od pracy lub świętami, cena maksymalna obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Cena maksymalna paliwa jest wyliczana według specjalnej formuły. Uwzględnia ona średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Dzięki temu mechanizmowi ceny na stacjach mają być bardziej przewidywalne i odporne na gwałtowne wahania rynku.

Kontrole i kary za przekroczenie cen

Przestrzeganie maksymalnych cen paliw jest ściśle monitorowane przez Krajową Administrację Skarbową. Sprzedaż paliw powyżej ustalonych stawek grozi poważnymi konsekwencjami finansowymi - kara może wynieść nawet do 1 miliona złotych. Takie rozwiązanie ma chronić konsumentów przed nieuzasadnionym wzrostem cen i zapewnić stabilność na rynku paliw.

Od momentu wprowadzenia systemu maksymalnych cen paliw, czyli od 31 marca 2026 roku, ceny zmieniają się niemal codziennie. Pierwszego dnia obowiązywania nowych zasad litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, a oleju napędowego - 7,60 zł. Obecne stawki są więc niższe niż te sprzed dwóch tygodni, co może być dobrą wiadomością dla kierowców.

Co dalej z cenami paliw?

Kolejne obwieszczenie Ministerstwa Energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane już we wtorek i określi stawki obowiązujące w środę, 15 kwietnia. Kierowcy powinni więc regularnie śledzić komunikaty resortu, aby być na bieżąco z aktualnymi cenami na stacjach.